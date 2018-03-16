«Чтоб вы все сдохли!»: две женщины годами терроризируют многоквартирный дом

Как были сломаны окна Элеоноры?

«Они обвиняли соседских детей, что те разбили их окна. У них были очень старые окна — открывали их сильным ударом и возникали трещины. Сами испортили свои окна, но товарищество должно им поставить новые. Сейчас идет реновация дома. Также в квартиру Элеоноры установили новые окна и новые батареи», - говорит одна из соседок.

Небольшое отступление: начавшая в прошлом году работы в этом доме строительная фирма потребовала для своих рабочих противогазы, поскольку из квартиры Элеоноры исходил зловонный запах. Возле окон еще как-то можно было находиться, а внутри необходимо было передвигаться в масках, жаловались строители.

«Они высыпают свой мусор возле контейнера, обляпанные фекалиями газеты летают по двору», - продолжает та же соседка.

Кто-нибудь пытался с ними поговорить, почему они так поступают?

«Они сказали мне прямо, что мы, эстонцы, - фашисты. Что они — третье поколение русской династии, что они сильные и мы должны исчезнуть».

Март 2018 — все по-прежнему. Элеонора и Наталья также живут в этом доме. В доме делают большой ремонт. Коридор пахнет как в старых многоквартирных домах, но ничего ужасного.

Чаша терпения квартирного товарищества переполнилась осенью 2015 года. Было созвано общее собрание. Тема: что делать с квартирой Элеоноры. Так дальше продолжаться не может.

Товарищество опиралось на Закон о квартирной собственности: если владелец квартиры неоднократно нарушал свои обязанности перед другими владельцами квартир и если владельцы квартир больше не видят возможным его принадлежность к товариществу, они могут потребовать отчуждения квартиры.

Иск отправили в Вируский уездный суд, к нему добавили дневник наблюдений жителя дома.

Из дневника: «5 июня в 19.30 на нас посыпались проклятья. Мы убийцы, монстры и мы все должны сдохнуть».

Через несколько дней: «Ударили в стену 20 раз. Чуть позже стали бить в стену соседней квартиры».

Дневник заканчивается предложением: «У нас, жильцов лестничной площадки первого этажа, вообще есть права человека?»

30 ноября 2015 года на общем собрании дома с 44 квартирами большинство (27 голосов) решило, что у Элеоноры следует экспроприировать квартиры из-за постоянных издевательств с ее стороны. Товарищество отправилось в суд.

Элеонора не осталась в долгу: в данных суду объяснениях она отметила, что для собрания многие передали свое право голоса председателю, а поскольку председатель товарищества ненавидит их, было принято то решение выселить их из дома. Элеонора написала, что если возможно, следует принять меры в отношении председателя товарищества.

Элеонора ходатайствовала у государства о правовой помощи, ей предоставили присяжного адвоката.

Вируский уездный суд несколько раз пытался рассмотреть иск товарищества, но приходилось это делать без участия Элеоноры, поскольку она просто не приходила в суд.

Решение суда гласит: поскольку отчуждение квартиры — крайняя мера, товарищество должно внести в повестку дня пункт, что собирается обращаться в суд по вопросу отчуждения квартиры Элеоноры. Другими словами, в повестке дня должно стоять «Обязать владельца квартиры номер х в обязательном порядка отказаться от квартиры» или «Решение по предоставления требования принудительного отчуждения в отношении квартирной собственности номер х». Все это для того, чтобы Элеонора могла подготовиться и знала, что будет происходить на собрании.

К сожалению, товарищество назначило повестку дня более мягко — чтобы обсудить связанные с квартирой проблемы.

Это хороший урок для всех квартирных товариществ, которые страдают от нарушителей-соседей. Если у вас в планах обращаться в суд для отчуждения квартиры, следует в повестку дня собрания это прописывать.

Решение об отчуждении так или иначе принимает только суд.