«Чтоб вы все сдохли!»: две женщины годами терроризируют многоквартирный дом

Знакомьтесь, 70-летняя Элеонора. Жительница Тапа, владелица жилья в доме с 44 квартирами. Она приватизировала квартиру в 1995 году. У нее есть дочь Наталья, по словам других жителей дома, ей около 40 лет. Мать на пенсии по старости, дочь не работает, никогда не работала и не собирается.
Происходящее в их квартире на первом этаже годами беспокоит других жителей дома. Огромное количество писем отправлены, постоянно приезжают полиция и скорая помощь. Ничего не помогает, пишет Postimees.
Ежедневные крики на жителей дома, ругань, скандалы. Удары металлической трубой по стенам и батареям, в том числе и ночью. «Они плюют на почтовые ящики других жильцов, мочатся на пол в подвале, ломают имущество других людей и свое», - описывает происходящее на протяжении двух лет направленный квартирным товариществом иск в Вируский уездный суд. Вместо стекла на окнах квартиры Элеоноры и ее дочери установлена фанера, поскольку стекла они сами разбили.
«Они все время злобные. Я и мой сосед снизу получили справки от врача, что у нас из-за них проблемы со здоровьем», - рассказывает дама, которая живет на этой лестничной клетке с нарушительницами спокойствия.
Квартирное товарищество последние несколько лет обращается в суд, чтобы избавиться от Элеоноры и ее дочери, но безрезультатно. Элеонора утверждает, что жалобы против нее преувеличены, а другие жильцы дома просто ее на дух не переносят.
Ссоры продолжаются по-прежнему.
«Они умные сумасшедшие. Они пишут ужасно много жалоб. Все боятся. Полиция говорит, что не хочет к ним придираться. Семейный врач спрашивает, что она может сделать», - говорит проживающий в квартире на той же лестничной площадке человек.
«Если я слышу, что они вышли из квартиры и направляются далеко, тогда и сама осмеливаюсь сходить в магазин. Они обзывают всех. Взглядом с ними нельзя встречаться. Это приводит их в бешенство, они начинают, не подбирая слов, кричать на русском языке, что мы все должны сдохнуть, наши родственники должны умереть, наши дети должны умереть».
В доме половина жителей говорит на русском языке, а другая половина — на эстонском. Элеонора общается только на русском, ее дочь и говорит, и пишет также на эстонском.
История старая и кишит жуткими подробностями. Уже в 2002 году жильцы дома написали письмо, чтобы что-то предпринять в отношении Элеоноры и ее дочери. Тогда Элеонора с дочерью повесили свое грязное нижнее белье на веревку под окнами соседских квартир. Стучали в три часа ночи в стены соседских квартир. Бранились и кричали. Писали жалобы префекту, он приходил говорить с жильцами дома. После этого под окнами соседей на веревке вновь появилось грязное нижнее белье матери и дочки.
В 2002 году жители дома потребовали в коллективном письме, чтобы шумящих соседей определили в сумасшедший дом, предоставили им новое жилье или переселили других жильцов в другое место.
Все осталось по-прежнему.
В 2006 году Элеонора в свою очередь подала в полицию жалобу на председателя квартирного товарищества. Тот якобы ее толкнул и нанес травмы. Полиция выяснила, что в заявленное время председатель даже не был в Тапа, поэтому никак не мог быть причастен к этому.
Как были сломаны окна Элеоноры?
«Они обвиняли соседских детей, что те разбили их окна. У них были очень старые окна — открывали их сильным ударом и возникали трещины. Сами испортили свои окна, но товарищество должно им поставить новые. Сейчас идет реновация дома. Также в квартиру Элеоноры установили новые окна и новые батареи», - говорит одна из соседок.
Небольшое отступление: начавшая в прошлом году работы в этом доме строительная фирма потребовала для своих рабочих противогазы, поскольку из квартиры Элеоноры исходил зловонный запах. Возле окон еще как-то можно было находиться, а внутри необходимо было передвигаться в масках, жаловались строители.
«Они высыпают свой мусор возле контейнера, обляпанные фекалиями газеты летают по двору», - продолжает та же соседка.
Кто-нибудь пытался с ними поговорить, почему они так поступают?
«Они сказали мне прямо, что мы, эстонцы, - фашисты. Что они — третье поколение русской династии, что они сильные и мы должны исчезнуть».
Март 2018 — все по-прежнему. Элеонора и Наталья также живут в этом доме. В доме делают большой ремонт. Коридор пахнет как в старых многоквартирных домах, но ничего ужасного.
Чаша терпения квартирного товарищества переполнилась осенью 2015 года. Было созвано общее собрание. Тема: что делать с квартирой Элеоноры. Так дальше продолжаться не может.
Товарищество опиралось на Закон о квартирной собственности: если владелец квартиры неоднократно нарушал свои обязанности перед другими владельцами квартир и если владельцы квартир больше не видят возможным его принадлежность к товариществу, они могут потребовать отчуждения квартиры.
Иск отправили в Вируский уездный суд, к нему добавили дневник наблюдений жителя дома.
Из дневника: «5 июня в 19.30 на нас посыпались проклятья. Мы убийцы, монстры и мы все должны сдохнуть».
Через несколько дней: «Ударили в стену 20 раз. Чуть позже стали бить в стену соседней квартиры».
Дневник заканчивается предложением: «У нас, жильцов лестничной площадки первого этажа, вообще есть права человека?»
30 ноября 2015 года на общем собрании дома с 44 квартирами большинство (27 голосов) решило, что у Элеоноры следует экспроприировать квартиры из-за постоянных издевательств с ее стороны. Товарищество отправилось в суд.
Элеонора не осталась в долгу: в данных суду объяснениях она отметила, что для собрания многие передали свое право голоса председателю, а поскольку председатель товарищества ненавидит их, было принято то решение выселить их из дома. Элеонора написала, что если возможно, следует принять меры в отношении председателя товарищества.
Элеонора ходатайствовала у государства о правовой помощи, ей предоставили присяжного адвоката.
Вируский уездный суд несколько раз пытался рассмотреть иск товарищества, но приходилось это делать без участия Элеоноры, поскольку она просто не приходила в суд.
Решение суда гласит: поскольку отчуждение квартиры — крайняя мера, товарищество должно внести в повестку дня пункт, что собирается обращаться в суд по вопросу отчуждения квартиры Элеоноры. Другими словами, в повестке дня должно стоять «Обязать владельца квартиры номер х в обязательном порядка отказаться от квартиры» или «Решение по предоставления требования принудительного отчуждения в отношении квартирной собственности номер х». Все это для того, чтобы Элеонора могла подготовиться и знала, что будет происходить на собрании.
К сожалению, товарищество назначило повестку дня более мягко — чтобы обсудить связанные с квартирой проблемы.
Это хороший урок для всех квартирных товариществ, которые страдают от нарушителей-соседей. Если у вас в планах обращаться в суд для отчуждения квартиры, следует в повестку дня собрания это прописывать.
Решение об отчуждении так или иначе принимает только суд.
Тапаское квартирное товарищество планирует новое общее собрание. На этот раз с правильной повесткой дня.