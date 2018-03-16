У Абрамовича могут конфисковать «Челси»

Как утверждает The Times , британские власти готовят аналог «списка Магнитского» – закона, который наложит персональные санкции на замешанных в коррупции россиян, выведших свои деньги на Запад.

Если будет выяснено, что Абрамович приобретал активы в Англии за добытые незаконным путем деньги, то он может подвергнуться санкциям вплоть до полной конфискации активов – в том числе и «Челси».