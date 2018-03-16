пятница, 16 марта 2018 г.
"Мы в Европейском союзе, а люди получают зарплату, как в Советском" Готовый бастовать шахтер
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

У Абрамовича могут конфисковать «Челси»

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: JOSEP LAGO/AFP

Владелец «Челси» Роман Абрамович может пострадать в результате отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании.

Как утверждает The Times, британские власти готовят аналог «списка Магнитского» – закона, который наложит персональные санкции на замешанных в коррупции россиян, выведших свои деньги на Запад.

Если будет выяснено, что Абрамович приобретал активы в Англии за добытые незаконным путем деньги, то он может подвергнуться санкциям вплоть до полной конфискации активов – в том числе и «Челси».

Читать также

Актуально

НАВЕРХ