Узнайте, как избежать обрушения крыши дома на дачном участке в такую снежную зиму, как эта

По словам представителя страховой компании Seesam, люди с приближением весны надеются на благосклонность погоды и не считают необходимым заниматься уборкой снега. Однако именно талый снег, дождь и слякоть могут в разы увеличить снеговую нагрузку, и большие суммы ущерба служат доказательством того, что весенняя оттепель может завершиться для домов несчастьем.

«Зачастую вешние талые воды просачиваются через конструкции и тем самым портят внутреннюю отделку. В худшем случае вода проникает в пространство между конструкциями и причиняет большой ущерб деревянной конструкции. Опыт Seesam предыдущих лет показывает, что размер ущерба, причиненного внутренней отделке талой водой, составляет в среднем 3000 евро. Однако более серьезный ущерб конструкциям превышает 20 000 евро. В общем случае многое зависит от зимы, качества строительных работ и от того, насколько интенсивно вода просачивается в дом. Важную роль играет также то, в какой момент обнаруживается ущерб», – сказала менеджер отдела страхования имущества Seesam Дагмар Гильден.

Своевременная уборка снега спасает от худшего

По словам страховщика, тяжелый подтаявший снег представляет для частных домов, дачных построек и небольших пристроек довольно большую опасность и может в итоге привести к поломке кровельной конструкции. Распространены также ситуации, когда во время метели снег проникал на чердак и, растаяв, причинял ущерб всему дому. В худшем случае снежный ковер может привести к обрушению старых дачных домов и пристроек, оставленных на зиму без присмотра.

«Даже если количество снега не кажется опасным, собственник или администратор дома обязан исключать скопление снежной массы на крышах. Для предотвращения несчастного случая разумнее всего своевременно самому или с помощью специалиста чистить крышу от снега. Уборочные работы, безусловно, обойдутся дешевле, чем ликвидация ущерба вследствие несчастного случая», – сказала Гильден.

По словам представителя Seesam, корнем зла для фасада дома являются водосточные желоба и водостоки, которые не были почищены осенью и могут с приходом оттепели обусловить постоянное попадание на фасад брызг. Если же это происходит в период колебания температур, когда лед тает и снова замерзает, то в итоге может начать разрушаться оштукатуренный фасад.