Возмущенный читатель: штраф за превышение скорости неожиданно вырос в несколько раз

Дом Валерия находится на острове Кихну, но из-за работы больше времени он проводит в Пярну. «Скидка на билеты на паром», - объясняет он, почему в регистре народонаселения до сих пор числится жителем острова. Зимой он бывает на острове Кихну очень редко.

В свой родной дом Валерий приехал впервые за долгое время в феврале и обнаружил в почтовом ящике письмо от судебного исполнителя. Там было написано, что поскольку Валерий не оплатил штраф за превышение скорости и в дело вынужден был вмешаться судебный исполнитель, к сумме штрафа добавляются плата за начало производства и услуги судебного исполнителя. В итоге сумма выросла в три раза. Деньги будут в принудительном порядке сняты с его банковского счета.

Хотя почти 80 евро — не смертельная потеря для Валерия, он не понимает, в чем он виноват, чтобы платить сумму в несколько раз больше, чем сам штраф.

«У нас вроде э-государство? Неужели нельзя отправить сообщение по электронной почте или по телефону?» - возмущается Валерий.

Он обратился в полицию, чтобы узнать, каким образом ему вообще якобы передали сообщение о штрафе. Полиция ответила, что, по данным Omniva, заказное письмо (получение которого необходимо подтвердить подписью) пытались отправить на остров Кихну, но не получилось.

«Поскольку вы не сделали переадресацию почты на какой-либо другой адрес, письмо вернулось», - получил ответ от полиции Валерий. Таким образом, полиция знала, что нарушитель не получил оповещение о штрафе.

Но в своем ответе полиция уточнила, что поскольку сообщение о штрафе было опубликовано на сайте Ametlikud Teadeanded («Официальных сообщений»), штраф считается все-таки доставленным.

«Никого нельзя обязать просматривать Ametlikud Teadeanded, но это может сделать каждый, чтобы у владельца автомобиля была возможность оплатить штраф», - написала в ответе полиция.

Валерий все еще находился в недоумении, поскольку Ametlikud Teadeanded — не тот сайт, который обычный человек посещает каждый день. «Я не совершаю каждый день нарушений, чтобы ежедневно смотреть, не получил ли я сегодня штраф», - рассуждает он.

На вопрос, можно ли из-за ошибки аннулировать выплаты судебному исполнителю, ему ответили, что полиция не имеет права это сделать.

На самом деле полиция может взять на себя расходы, если производство было начато необоснованно, но в этом случае департамент не нашел, что какие-либо требования были нарушены.

Начальник службы дорожного движения Департамента полиции и погранохраны Тоомас Каарепере сказал Pärnu Postimees, что действительно в Эстонии оповещения о штрафах с камер измерения скорости отправляются заказными письмами. «Человек должен обеспечить, чтобы его данные в регистре народонаселения были верными», - говорит он.

В то же время полицейский отметил, что полиция отправляет оповещение о штрафе и по электронной почте, если человек правильно зарегистрировал свои данные.

«Если лицо на госпортале Eesti.ee активировало свой личный адрес электронной почты, который перенаправляет письма на другие э-адреса, оповещение о штрафе отправляется в первую очередь электронно», - говорит Каарепере. Если электронный адрес с окончанием "@eesti.ee" не активирован, человек не получит сообщение о штрафе по электронной почте.