пятница, 16 марта 2018 г.
"Я стараюсь помочь нарвским детям выбраться из этой ямы незнания языка" Хели Адамович
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Возмущенный читатель: штраф за превышение скорости неожиданно вырос в несколько раз

Возмущенный читатель: штраф за превышение скорости неожиданно вырос в несколько раз

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: ANTS LIIGUS/PRNPM/EMF

В сентябре прошлого года Валерий ехал по дороге Via Baltica в Рейу и его превышение скорости в девять километров в час зафиксировала камера измерения скорости. Но о получении штрафа он узнал, по его словам, только в феврале этого года, когда судебный исполнитель арестовал деньги на его банковском счету, пишет Pärnu Postimees.

Дом Валерия находится на острове Кихну, но из-за работы больше времени он проводит в Пярну. «Скидка на билеты на паром», - объясняет он, почему в регистре народонаселения до сих пор числится жителем острова. Зимой он бывает на острове Кихну очень редко.

В свой родной дом Валерий приехал впервые за долгое время в феврале и обнаружил в почтовом ящике письмо от судебного исполнителя. Там было написано, что поскольку Валерий не оплатил штраф за превышение скорости и в дело вынужден был вмешаться судебный исполнитель, к сумме штрафа добавляются плата за начало производства и услуги судебного исполнителя. В итоге сумма выросла в три раза. Деньги будут в принудительном порядке сняты с его банковского счета.

Хотя почти 80 евро — не смертельная потеря для Валерия, он не понимает, в чем он виноват, чтобы платить сумму в несколько раз больше, чем сам штраф.

«У нас вроде э-государство? Неужели нельзя отправить сообщение по электронной почте или по телефону?» - возмущается Валерий.

Он обратился в полицию, чтобы узнать, каким образом ему вообще якобы передали сообщение о штрафе. Полиция ответила, что, по данным Omniva, заказное письмо (получение которого необходимо подтвердить подписью) пытались отправить на остров Кихну, но не получилось.

«Поскольку вы не сделали переадресацию почты на какой-либо другой адрес, письмо вернулось», - получил ответ от полиции Валерий. Таким образом, полиция знала, что нарушитель не получил оповещение о штрафе.

Но в своем ответе полиция уточнила, что поскольку сообщение о штрафе было опубликовано на сайте Ametlikud Teadeanded («Официальных сообщений»), штраф считается все-таки доставленным.

«Никого нельзя обязать просматривать Ametlikud Teadeanded, но это может сделать каждый, чтобы у владельца автомобиля была возможность оплатить штраф», - написала в ответе полиция.

Валерий все еще находился в недоумении, поскольку Ametlikud Teadeanded — не тот сайт, который обычный человек посещает каждый день. «Я не совершаю каждый день нарушений, чтобы ежедневно смотреть, не получил ли я сегодня штраф», - рассуждает он.

На вопрос, можно ли из-за ошибки аннулировать выплаты судебному исполнителю, ему ответили, что полиция не имеет права это сделать.

На самом деле полиция может взять на себя расходы, если производство было начато необоснованно, но в этом случае департамент не нашел, что какие-либо требования были нарушены.

Начальник службы дорожного движения Департамента полиции и погранохраны Тоомас Каарепере сказал Pärnu Postimees, что действительно в Эстонии оповещения о штрафах с камер измерения скорости отправляются заказными письмами. «Человек должен обеспечить, чтобы его данные в регистре народонаселения были верными», - говорит он.

В то же время полицейский отметил, что полиция отправляет оповещение о штрафе и по электронной почте, если человек правильно зарегистрировал свои данные.

«Если лицо на госпортале Eesti.ee активировало свой личный адрес электронной почты, который перенаправляет письма на другие э-адреса, оповещение о штрафе отправляется в первую очередь электронно», - говорит Каарепере. Если электронный адрес с окончанием "@eesti.ee" не активирован, человек не получит сообщение о штрафе по электронной почте.

Также Каарепере пояснил, что если сообщение находилось на портале Ametlikud Teadeanded 30 дней, штраф автоматически считается доставленным. После этого штраф надо оплатить в течение месяца. Если этого не было сделано и штраф не был оспорен, полиция передает его судебному исполнителю.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ