К 2025 году между Йыхви и Нарвой обещают построить четырехполосную дорогу

Министр экономики и коммуникаций Кадри Симсон пообещала, что к 2025 году между Нарвой и Йыхви будет построена четырехполосная дорога. Правда, решение по этому вопросу будет приниматься после выборов 2019 года. В прошлом году СМИ писали, что Департамент шоссейных дорог проектирует трассу не 2+2, а 2+1, сообщает Rus.err.ee.
На страницах "Северного побережья" Кадри Симсон заявила, что "почти наверняка" тема четырехполосной дороги между Нарвой и Йыхви будет в предвыборном блоке Центристской партии в 2019 году.
По мнению министра, план вполне реальный. На его реализацию может потребоваться около шести лет: приобретение земель, проектирование, тендеры, строительство - занимают время. "Решение будет принято после выборов 2019 года, поскольку необходимо договориться о финансировании", - сказала Симсон.
Гендиректор Департамента шоссейных дорог Прийт Саук сказал, что стоимость строительства четырехполосной дороги между Нарвой и Йыхви составит 200-220 млн евро.