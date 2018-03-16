пятница, 16 марта 2018 г.
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  • К 2025 году между Йыхви и Нарвой обещают построить четырехполосную дорогу

К 2025 году между Йыхви и Нарвой обещают построить четырехполосную дорогу

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ФОТО: Matti Kämärä

Министр экономики и коммуникаций Кадри Симсон пообещала, что к 2025 году между Нарвой и Йыхви будет построена четырехполосная дорога. Правда, решение по этому вопросу будет приниматься после выборов 2019 года. В прошлом году СМИ писали, что Департамент шоссейных дорог проектирует трассу не 2+2, а 2+1, сообщает Rus.err.ee.

На страницах "Северного побережья" Кадри Симсон заявила, что "почти наверняка" тема четырехполосной дороги между Нарвой и Йыхви будет в предвыборном блоке Центристской партии в 2019 году.

По мнению министра, план вполне реальный. На его реализацию может потребоваться около шести лет: приобретение земель, проектирование, тендеры, строительство - занимают время. "Решение будет принято после выборов 2019 года, поскольку необходимо договориться о финансировании", - сказала Симсон.

Гендиректор Департамента шоссейных дорог Прийт Саук сказал, что стоимость строительства четырехполосной дороги между Нарвой и Йыхви составит 200-220 млн евро.

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