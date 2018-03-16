К 2025 году между Йыхви и Нарвой обещают построить четырехполосную дорогу

Министр экономики и коммуникаций Кадри Симсон пообещала, что к 2025 году между Нарвой и Йыхви будет построена четырехполосная дорога. Правда, решение по этому вопросу будет приниматься после выборов 2019 года. В прошлом году СМИ писали, что Департамент шоссейных дорог проектирует трассу не 2+2, а 2+1, сообщает Rus.err.ee.