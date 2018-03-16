пятница, 16 марта 2018 г.
"От этого налогового изменения увеличивается как относительная, так и абсолютная бедность" Юрген Лиги
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Фото: в Таллинне недорого продается очень необычный дом

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: facebook.com

Редакторы портала Kodu постоянно балуют нас информацией о новых объектах на рынке недвижимости. Правда, на этот раз источником информации является ни KV.EE, ни city24.ee.  

Речь идет о доме на колесах, точнее, о жилом прицепе. Есть мнение, что такие места для ночлега и путешествий обставляются предельно просто и даже небрежно. Правда, цикл телепередач на канале, кажется, Travel свидетельствует об обратном. Там как раз рассказывается, сколько внимания при реконструкции домов на колесах уделяется дизайну внутреннего пространства. 

ФОТО: facebook.com

Интерьер этого прицепа пусть не современнный и несколько старомодный, но уж, по крайней мере, продуманный. Здесь даже камин, который хорошо виден на заглавной фотографии. На фото ниже камин только угадывается. 

ФОТО: facebook.com

ФОТО: facebook.com

В доме три комнаты: гостиная и две спальни, а также кухня и ванная. Их дизайн ничем не отличается от оформления помещений в обычных квартирах.  

ФОТО: facebook.com

ФОТО: facebook.com

Помещения, конечно, маленькие, и места недостаточно, но для путешествий вполне подходит. 

За прицеп просят 13 500 евро. А продается он ЗДЕСЬ, в одной из групп на Facebook, и чтобы посмотреть все фото и узнать технические подробности, нужно непременно в эту группу вступить. А это не всем удобно, о чем уже сообщил один недовольный читатель.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ