Фото: в Таллинне недорого продается очень необычный дом

Редакторы портала Kodu постоянно балуют нас информацией о новых объектах на рынке недвижимости. Правда, на этот раз источником информации является ни KV.EE, ни city24.ee.
Речь идет о доме на колесах, точнее, о жилом прицепе. Есть мнение, что такие места для ночлега и путешествий обставляются предельно просто и даже небрежно. Правда, цикл телепередач на канале, кажется, Travel свидетельствует об обратном. Там как раз рассказывается, сколько внимания при реконструкции домов на колесах уделяется дизайну внутреннего пространства.
Интерьер этого прицепа пусть не современнный и несколько старомодный, но уж, по крайней мере, продуманный. Здесь даже камин, который хорошо виден на заглавной фотографии. На фото ниже камин только угадывается.
В доме три комнаты: гостиная и две спальни, а также кухня и ванная. Их дизайн ничем не отличается от оформления помещений в обычных квартирах.
Помещения, конечно, маленькие, и места недостаточно, но для путешествий вполне подходит.
За прицеп просят 13 500 евро. А продается он ЗДЕСЬ, в одной из групп на Facebook, и чтобы посмотреть все фото и узнать технические подробности, нужно непременно в эту группу вступить. А это не всем удобно, о чем уже сообщил один недовольный читатель.