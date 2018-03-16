Фото: в Таллинне недорого продается очень необычный дом

Речь идет о доме на колесах, точнее, о жилом прицепе. Есть мнение, что такие места для ночлега и путешествий обставляются предельно просто и даже небрежно. Правда, цикл телепередач на канале, кажется, Travel свидетельствует об обратном. Там как раз рассказывается, сколько внимания при реконструкции домов на колесах уделяется дизайну внутреннего пространства.

ФОТО: facebook.com

Интерьер этого прицепа пусть не современнный и несколько старомодный, но уж, по крайней мере, продуманный. Здесь даже камин, который хорошо виден на заглавной фотографии. На фото ниже камин только угадывается.

ФОТО: facebook.com

ФОТО: facebook.com

В доме три комнаты: гостиная и две спальни, а также кухня и ванная. Их дизайн ничем не отличается от оформления помещений в обычных квартирах.

ФОТО: facebook.com

ФОТО: facebook.com

Помещения, конечно, маленькие, и места недостаточно, но для путешествий вполне подходит.