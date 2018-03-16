В Ида-Вирумаа ищут 17-летнюю девушку, которая пропала по дороге в школу

17-летняя Пирет. ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

К настоящему моменту известно, что вчера утром девушка поехала на автобусе в школу Кивиыли, однако там так и не появилась. Последний раз Пирет видели 15 марта около 8.00 на железнодорожном вокзале Кивиыли. Собранная информация дает основание полагать, что она могла отправиться в Раквере, Таллинн или Тарту.

Молодежный полицейский Йыхвиского полицейского участка Яана Мальберг сказала, что пообщалась как с близкими, так и друзьями пропавшей: «К сожалению, у нас до сих пор нет информации, которая помогла бы найти девочку». Кроме того, Пирет оставила дома мобильный телефон

Приметы пропавшей: рост 162 см, среднее телосложение, серо-голубые глаза, короткие темно-коричневые волосы, которые высветлены от корней. Уходя из дома, девушка была одета в темно-синюю куртку с желтыми вставками на плечах, темные джинсы и темно-коричневые сапоги. По имеющимся данным, на ней могло быть черное платье с красными цветами. Также она взяла с собой синий рюкзак с красными квадратами.