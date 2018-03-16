Горе-то какое. Из-за неурожая винограда в эстонских магазинах подорожает вино

Самый крупный за более чем полвека неурожай в виноградных регионах Южной Европы добрался и до жителей Эстонии: вино начало дорожать, а выбор сокращаться, пишет Postimees.
Работники легендарных винных мыз региона Бордо осенью прошлого года были крайне опечалены. Урожай оказался крайне скудным, а главной причиной стали заморозки, покрывавшие почву инеем два весенних утра. Такое привычное для Эстонии явление, для приморских регионов с мягким климатом является чем-то чрезвычайным. В феврале винный совет Бордо сообщил, что тамошний урожай винограда сократился на 40 процентов.
Бордо не был единственным пострадавшим. В основных виноградных регионах мира в Италии, Франции и Испании в прошлом году из-за плохой погоды было произведено почти на три миллиарда бутылок вина меньше, чем годом ранее. Таким маленьким производство вина в последний раз было в 1961 году.
Если ценные красные вина после сбора урожая попадут в магазины самое раннее – через два года, то предназначенные для обычного потребления бутылки прошлогоднего урожая уже в продаже. Слабый урожай повышает цены и в Эстонии. Кроме урожая на повышение цен влияет и поднявшийся в феврале на 20 процентов акциз на вино.
Член правления Dunker Eesti Андрес Вилломанн сказал, что для поставщиков вина из Южной Европы цены, конечно, оказались выше прежних и, к сожалению, эту разницу пришлось заплатить из собственного кармана. Предполагаемый рост цен, который или уже произошел, или произойдет в ближайшие месяцы, вместе с повысившимся акцизом принесет потребителю в среднем 60-70 дополнительных центов за бутылку.
«Потребитель, может быть, пережил бы и более сильное повышение цен, но сети магазинов, к сожалению, не переживут», - отметил Вилломанн, по словам которого, для многих регионов сейчас вопрос стоит даже не о ценах, а о доступности вина. Урожай был настолько плохим, что вино просто закончилось. Поэтому в винных магазинах каких-то регионов выбор вина может значительно сократиться.
Руководитель фирмы оптовой продажи Prike Baltikum Трийну Хаки отметила, что в Эстонии действительно не найти ни одного поставщика, которого не коснулось бы введенное производителями вина Испании, Германии, Франции и Италии повышение цен.
«Природа преподнесла в 2017 году сюрприз странам Южной Европы, которого не видели уже давно. И хотя урожай был меньше, многие производители заверяют, что качество урожая 2017 года было чрезвычайным, причем, в положительном смысле», - добавила Хаки одну интересную деталь.
По словам Хаки, повышение цен произойдет обязательно и частично уже произошло: «С одной стороны, оно было обусловлено акцизной политикой правительства, а, с другой, из-за повышения цен производителями Южной Европы». По ее словам, производители в среднем подняли цены на 5-10 процентов, а в некоторых маленьких регионах даже больше.
В комбинации с повышением акциза для конечного потребителя это влияет в зависимости от продукта в пределах нескольких евро. Самый большой удар приняли на себя вина, которые стоят меньше пяти евро. «Думаю, что культурный потребитель вина из-за этого не откажется от покупки своего любимого напитка», - сказала Хаки.
В качестве примера, Хаки привела Johann Brunner Riesling Mosel, который до сих пор можно было купить по обычной цене 6,99 евро, но в дальнейшем он будет стоить на евро дороже, то есть 7,99 евро. «В целом, я думаю, что и розничные сети готовы снизить свои маргиналы на самые продаваемые марки, но и мы делаем все от себя зависящее, чтобы удержать конкурентоспособность в ценах», - заверила Хаки.
Руководитель по импорту AS Liviko Эрби Килдьер сказала, что, конечно, ситуация касается и выбора вин Nautimus, но поскольку ситуация по регионам и сортам винограда различается, то на часть влияние оказывается большее, а на часть – меньшее.
«На большинство вин цены значительно повысятся, к которым, как вишенка на торте, добавится и повышение акциза»,- сказала Килдьер, добавив, что на среднюю и верхнюю части портфеля Nautimus повышение цен так сильно не повлияет, поскольку основная проблема возникла с дешевыми винами.
По словам Килдьер, повышение цен производителей сразу повлияло на дешевые вина – их делают только из урожая прошлого года и изготавливают быстрее: «Первым предпочтением производителей было готовить лучшие вина, то есть для дешевых вин просто нет материала».
Кильдьер заверила, что частичное повышение цен уже наступило и продолжится в течение всего года, поскольку зависит от того, когда партии дорогого вина поступят на рынок. Поскольку урожай в прошлом году был очень маленьким, некоторые вина могут просто закончиться и появятся только после сбора следующего урожая, то есть не раньше первой половины 2019 года.
Килдьер отметила, что они повысили цены уже в начале февраля вместе с повышением акциза: «Часть негативных новостей уже поступила, поэтому возможно, что некоторые изделия подорожают еще раз во второй половине года». Она добавила, что повышение цен на больше всего продаваемые вина оказывает ощутимое влияние, их подорожание пытаются удержать на минимуме.
«Для этого мы закупили некоторые вина заранее, чтобы повышение цен не оказалось сразу значительным. Усреднено можно сказать, что закупочные цены на дешевые вина изменились на 15-25 процентов. К этому добавляется повышение акциза», - сказала Килдьер. Это означает, что в период скидок цена на вино, которое стоит 4,99, не опустится ниже 3,99 евро.
По словам Вилломанна, происходящее, конечно, плохо повлияет на оборот и прибыль предприятия, и свой вклад внесет еще алкоралли в Латвию. «Все началось с водки и пива, но теперь и доставка вина из Латвии явно выросла, - сказал Вилломанн, по оценке которого доля вина в приграничной торговле в этом году выросла примерно на 15,20 процентов. – К этому, конечно, подтолкнуло повышение акциза, которое было выше здравого смысла».
КОММЕНТАРИИ
Рейн Касела, эксперт по винам, Винотека R14
Я бы подошел к этой теме с другой стороны. Например, в Бургундии за последние 30-35 лет средняя температура повысилась на 1,5 градуса. Последствием этого стали большие температурные перепады, изменение количества осадков, те болезни виноградников, которых прежде в данном регионе не было.
В 2017 году вред от холодов был нанесен всей территории Франции, а также Германии, Австрии, Словении и некоторым регионам Северной Италии. В 2016 году больше всего пострадал Шабли, а также центральная часть Бургундии. В этих регионах мороз сначала повлиял на почки, а через две недели прошел еще и град, который побил листья.
Например, мой партнер в регионе Шабли на 27 гектарах потерял девять гектаров урожая. В основном досталось маленьким полям, расположенным в низинах, поэтому винные поля более высокого качества, расположенные на холмах, пострадали меньше. Поскольку Шабли пострадал и в прошлом году, то понятно, что они могут предложить меньше вина, а цены выше. Цены поднимутся в этом регионе, как минимум, на 30 процентов.
Цены в северной части Бургундии в последнее время поднимались каждый год. Когда будет достигнута та предельная черта, после которой уже не станут покупать, увидим. В Бордо другая ситуация. Тамошние цены значительно повысились в 2009 году (фантастический винный год – считается лучшим в столетии).
Тогда торговцы Бордо возлагали свои надежды на Китай, где в 2009 году покупали много и дорогие вина, но последующие годы этого больше не подтверждали. Вместо Бордо можно продавать вина Лангедока, которые дешевле. Так что, я считаю, волна холодов не окажет там большего влияния, чем ценовая политика.
Если посмотреть на Эстонию, то на цены влияет не только акциз на вино, но и акциз на топливо (транспорт) и наш общий негативный фон.
Мы все же оставляем выбор за Европой. Может быть, нужно было бы больше посмотреть на какие-то вина Восточной Европы, которые сохраняют льготный уровень цен, несмотря на уровень качества.
Тот, кто покупает себе вина для сохранения, должен все же смотреть на уровень качества года, чтобы у вина был потенциал для созревания.
Ясно, что не каждое хорошее вино будут продавать за дешево. Спрос постоянно поднимает цены.
Катрин Батс, пресс-секретарь Rimi Eesti
Повышения цен производителей в этом году больше всего повлияют на конечные цены на европейские вина. Под давлением находятся цены на вина, производящиеся не только в Южной Европе, но и во многих центрально-европейских странах (Германия, Румыния и так далее).
Rimi повысил цены на вина как в феврале, так и в марте, частично это связано с изменением акциза. Сейчас идут переговоры с поставщиками о более мягком переходе на новые цены. Подорожание больше всего продающихся вин не происходит еще в полном объеме. В этом году больших изменений в выборе вина из-за повышения цен еще не произойдет. Естественно, мы хотим и дальше предлагать потребителям вина по хорошим ценам и с хорошим качеством. Мы внимательно следим за тенденциями и скорее хотим направить потребителей к более ответственному стилю жизни.
Бутылка дороже на евро
- В магазинах Эстонии в этом году вина подорожают в среднем на 5-25 процентов.
- Например, Brunner Riesling Mosel, который раньше стоил в среднем 6,99 евро, теперь стоит 7,99.
- Кроме плохой погоды на цены на вина повлиял и выросший в феврале на 20 процентов акциз на вина.
- Доля вина в приграничной торговле в этом году выросла на 15-20 процентов.