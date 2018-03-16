Горе-то какое. Из-за неурожая винограда в эстонских магазинах подорожает вино

КОММЕНТАРИИ

Рейн Касела, эксперт по винам, Винотека R14

Я бы подошел к этой теме с другой стороны. Например, в Бургундии за последние 30-35 лет средняя температура повысилась на 1,5 градуса. Последствием этого стали большие температурные перепады, изменение количества осадков, те болезни виноградников, которых прежде в данном регионе не было.

В 2017 году вред от холодов был нанесен всей территории Франции, а также Германии, Австрии, Словении и некоторым регионам Северной Италии. В 2016 году больше всего пострадал Шабли, а также центральная часть Бургундии. В этих регионах мороз сначала повлиял на почки, а через две недели прошел еще и град, который побил листья.

Например, мой партнер в регионе Шабли на 27 гектарах потерял девять гектаров урожая. В основном досталось маленьким полям, расположенным в низинах, поэтому винные поля более высокого качества, расположенные на холмах, пострадали меньше. Поскольку Шабли пострадал и в прошлом году, то понятно, что они могут предложить меньше вина, а цены выше. Цены поднимутся в этом регионе, как минимум, на 30 процентов.

Цены в северной части Бургундии в последнее время поднимались каждый год. Когда будет достигнута та предельная черта, после которой уже не станут покупать, увидим. В Бордо другая ситуация. Тамошние цены значительно повысились в 2009 году (фантастический винный год – считается лучшим в столетии).

Тогда торговцы Бордо возлагали свои надежды на Китай, где в 2009 году покупали много и дорогие вина, но последующие годы этого больше не подтверждали. Вместо Бордо можно продавать вина Лангедока, которые дешевле. Так что, я считаю, волна холодов не окажет там большего влияния, чем ценовая политика.

Если посмотреть на Эстонию, то на цены влияет не только акциз на вино, но и акциз на топливо (транспорт) и наш общий негативный фон.

Мы все же оставляем выбор за Европой. Может быть, нужно было бы больше посмотреть на какие-то вина Восточной Европы, которые сохраняют льготный уровень цен, несмотря на уровень качества.

Тот, кто покупает себе вина для сохранения, должен все же смотреть на уровень качества года, чтобы у вина был потенциал для созревания.

Ясно, что не каждое хорошее вино будут продавать за дешево. Спрос постоянно поднимает цены.

Катрин Батс, пресс-секретарь Rimi Eesti

Повышения цен производителей в этом году больше всего повлияют на конечные цены на европейские вина. Под давлением находятся цены на вина, производящиеся не только в Южной Европе, но и во многих центрально-европейских странах (Германия, Румыния и так далее).

Rimi повысил цены на вина как в феврале, так и в марте, частично это связано с изменением акциза. Сейчас идут переговоры с поставщиками о более мягком переходе на новые цены. Подорожание больше всего продающихся вин не происходит еще в полном объеме. В этом году больших изменений в выборе вина из-за повышения цен еще не произойдет. Естественно, мы хотим и дальше предлагать потребителям вина по хорошим ценам и с хорошим качеством. Мы внимательно следим за тенденциями и скорее хотим направить потребителей к более ответственному стилю жизни.

Бутылка дороже на евро