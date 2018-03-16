Не упустите шанс: легендарный отель можно посетить по ценам 1958 года

Стоимость номера составит менее четырех евро, при этом обычная цена — от 650 евро. Для участия в акции необходимо остановиться в отеле на три ночи, включая 26 мая, пишет портал Mail.ru.

Бронирование на сайте гостиницы возможно 16 апреля в течении четырех часов — с 10:00 до 14:00, и только для пяти первых гостей.

Отель был основан Джузеппе Чиприани, владельцем самого известного бара в Венеции — Harry’s Bar, куда любили заходить Эрнест Хэмингуэй, Чарли Чаплин, Альфред Хичкок, Энди Уорхолл, Вуди Аллен. Именно в нем были придуманы карпаччо и коктейль «Беллини».

А один из постоянных гостей Cipriani Джордж Клуни вместе с местным барменом изобрели свои фирменные коктейли, которые можно попробовать в отеле: «Страсть Нины» и «Спокойной ночи».

Среди частых посетителей Cipriani — другие мировые знаменитости (особенно в дни Венецианского кинофестиваля, биеннале и карнавала).