В Эстонии стартовали продажи Samsung Galaxy S9 и S9+

Новый взгляд на камеру

Камеры современных смартфонов призваны не просто делать снимки. Камеры Galaxy S9 и S9+ разработаны для пользователей, использующих визуальные образы – при помощи сенсора Super Speed Dual Pixel они могут делать снимки наивысшего качества.

Функции камеры смартфонов Galaxy S9 и S9+ включают:

• Режим сверхзамедленной съемки Super Slow-mo: Позволяет создавать динамичные замедленные видеоролики со скоростью 960 кадров в секунду. Galaxy S9 и S9+ способны автоматически улавливать движение в кадре благодаря встроенному в камеру датчику движения. Камера автоматически начнет запись при попадании движущегося объекта в поле датчика – пользователю нужно просто заранее включить камеру.

• Камера для съемки в условиях недостаточной освещенности: У большинства смартфонов отверстие диафрагмы объектива фиксировано и не может адаптироваться к яркому или приглушенному освещению. Двойная диафрагма Samsung (F1.5–F2.4) подобно зрачку глаза человека, автоматически адаптируется к условиям слишком яркого света или недостаточного освещения. В результате фотографии всегда получаются насыщенными и четкими.

• Эмоджи дополненной реальности (AR): Samsung позволяет пользователям создавать эмоджи, похожие на них самих внешне, голосом и поведением. Эмоджи дополненной реальности использует алгоритм машинного обучения, который анализирует двухмерное изображение пользователя и фиксирует более 100 параметров его лица, чтобы создать персонализированную трехмерную модель с такой же мимикой – например, кивающую или подмигивающую. Эмоджи дополненной реальности позволяют делиться своими эмоциями не только с помощью видео, но и посредством виртуальных стикеров в стандартном формате AGIF, который поддерживает большинство мессенджеров сторонних разработчиков.

• Bixby: Интеллектуальный помощник Samsung использует дополненную реальность и технологии машинного обучения, чтобы предоставлять полезную информацию о том, что окружает пользователя. Например, пользователи могут в реальном времени переводить иностранные тексты и узнавать курсы валют при помощи Live Translation, узнавать полезную информацию о местности, покупать онлайн вещи, которые они видят в реальности, или вести подсчет потраченных за день калорий.