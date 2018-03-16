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  • Американский саксофонист Дэвид Либман исполнит в дуэте с эстонским пианистом «Картинки с выставки» Мусоргского

Американский саксофонист Дэвид Либман исполнит в дуэте с эстонским пианистом «Картинки с выставки» Мусоргского

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саксофонист Дэвид Либман

ФОТО: Eesti Kontsert

Легендарный американский саксофонист Дэвид Либман и молодый эстонский пианист Кристьян Рандалу представят цикл фортепианных пьес русского композитора в джазовом ключе, сообщает kultuur.err.

Дэвида Либмана не раз называли лучшим саксофонистом мира. Прославившийся ещё в 1970-х в составе ансамбля Miles Davis музыкант покорял сердца публики и критиков на протяжении многих десятилетий.

Кристьян Рандалу

ФОТО: Eesti Kontsert

На концертах в Тарту и Таллинне прозвучит свободная, креативная и спонтанная музыка, исполнитель которой одновременно является и её создателем. 

Кристьян Рандалу наполнит выступление новыми оттенками. Журнал Jazz Times описывает его музыку как экзотическую землю и блуждание по девственным тропам. Уникальный стиль Рандалу отличает независимое звучание и пианизм высокого уровня. По оценке экспертов, Кристьян Рандалу в джазе — убедительный и освежающе честный.

Дуэт Либман–Рандалу даст в Эстонии два концерта. Первое выступление состоится уже в ближайшую субботу, 17 марта в 19.00, в тартуском концертном зале «Ванемуйне». В Таллинне дуэт можно будет услышать 18 марта в 17.00 в концертном зале «Эстония».

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