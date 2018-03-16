Американский саксофонист Дэвид Либман исполнит в дуэте с эстонским пианистом «Картинки с выставки» Мусоргского

Дэвида Либмана не раз называли лучшим саксофонистом мира. Прославившийся ещё в 1970-х в составе ансамбля Miles Davis музыкант покорял сердца публики и критиков на протяжении многих десятилетий.

Кристьян Рандалу ФОТО: Eesti Kontsert

На концертах в Тарту и Таллинне прозвучит свободная, креативная и спонтанная музыка, исполнитель которой одновременно является и её создателем.

Кристьян Рандалу наполнит выступление новыми оттенками. Журнал Jazz Times описывает его музыку как экзотическую землю и блуждание по девственным тропам. Уникальный стиль Рандалу отличает независимое звучание и пианизм высокого уровня. По оценке экспертов, Кристьян Рандалу в джазе — убедительный и освежающе честный.