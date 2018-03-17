суббота, 17 марта 2018 г.
"Я стараюсь помочь нарвским детям выбраться из этой ямы незнания языка" Хели Адамович
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • Галерея: милая каламаяская классика в одной отдельно взятой квартире

Галерея: милая каламаяская классика в одной отдельно взятой квартире

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Реновированные квартиры в Каламая обладают своим особенным стилем и тихим ненавязчивым обаянием. И это зачастую не точная копия, и даже не подражание холодным скандинавским бело-серо-черным интерьерам, как думают некоторые. Это свое, местное.

Обычно в каламаяской квартире есть налет некоторой богемности. И это неслучайно: несколько лет назад в Каламая начали переезжать молодые актеры, художники, люди других творческих профессий. Денег у них много не было, но были умелые руки и вкус. Поэтому в этих квартирах часто встречаются настенные росписи и авторские картины, сделанные своими руками или заказанные в соседней мастерской стеллажи и полки, оригинальная посуда, предметы декора с блошиного рынка...

Вот так и в этой двухкомнатной квартире площадью 50,3 м2 на улице Сальме много интересного. Это и темная деревянная, местами антикварная мебель, и дубовые, а в ванной - тиковые, полы. Сантехника новейшая, модная, но смотрите, как она сочетается с полом и стенами. Краны для холодной и горячей воды в виде дракончиков, конечно, не очень удобны, так как отсутствуют традиционные для нас смесители. Но, наверное, стоит потерпеть ради общей картины. Англичане ведь пользуются, а чем мы хуже? В кухне смеситель есть, и очень даже функциональный. Выключатели и розетки тоже не абы какие, а купленные сознательно и продуманно. Словом, смотрите галерею.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ