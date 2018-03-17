Галерея: милая каламаяская классика в одной отдельно взятой квартире

Обычно в каламаяской квартире есть налет некоторой богемности. И это неслучайно: несколько лет назад в Каламая начали переезжать молодые актеры, художники, люди других творческих профессий. Денег у них много не было, но были умелые руки и вкус. Поэтому в этих квартирах часто встречаются настенные росписи и авторские картины, сделанные своими руками или заказанные в соседней мастерской стеллажи и полки, оригинальная посуда, предметы декора с блошиного рынка...

Вот так и в этой двухкомнатной квартире площадью 50,3 м2 на улице Сальме много интересного. Это и темная деревянная, местами антикварная мебель, и дубовые, а в ванной - тиковые, полы. Сантехника новейшая, модная, но смотрите, как она сочетается с полом и стенами. Краны для холодной и горячей воды в виде дракончиков, конечно, не очень удобны, так как отсутствуют традиционные для нас смесители. Но, наверное, стоит потерпеть ради общей картины. Англичане ведь пользуются, а чем мы хуже? В кухне смеситель есть, и очень даже функциональный. Выключатели и розетки тоже не абы какие, а купленные сознательно и продуманно. Словом, смотрите галерею.