Защитники животных обнаружили в Харьюмаа самую крупную за последние годы фабрику по разведению щенков

Животные были вынуждены жить в очень грязных и плохих условиях, а многие из них были закрыты в маленьких транспортировочных клетках. 50-летняя бизнесвумен добровольно отказалась от собак и подтвердила, что держала этот бизнес в последние пару лет. Заслуживает внимания тот факт, что в Финляндии эта дама была лишена права на содержание животных по суду, но, несмотря на это, свою активную бизнес-деятельность она вела именно у нас.

Собаки были в паразитах и голодные

«Условия, царившие на этой даче, были просто ужасными», - сказала Северо-Эстонский региональный руководитель Союза защиты животных Катрин Леэтвеэр и добавила, что, к сожалению, таких разводчиков собак, которые не обращают на благополучие животных никакого внимания, десятки и десятки: «Маленькие собачки являются хорошим товаром, и торговля похожими на породистых собак за половину цены идет весьма бойко. Многие тратят на лечение больных животных огромные суммы и надеются позже получить их с продавцов, но, как правило, это не получается».

По словам ветеринара Сылеской ветеринарной клиники Мерили Кеснер, за собаками плохо ухаживали: «Животные были недокормленные, печальные и заражены внешними паразитами, а также грязные. Одна сучка с большой доле вероятности недавно принесла щенков, поскольку у нее много молока. Щенков, к сожалению, защитники животных не нашли, и меня как ветеринара очень огорчает, если с целью получить доход продали и этих щенков, поскольку они еще должны были оставаться с матерью».

ФОТО: Eestimaa Loomakaitse Liit

По словам юриста союза Пирет Теэс, у большинства проверенных вчера собак есть паспорт вакцинации с отметками о вакцинах, микробах или татуировках. По данным выданных паспортов было видно, что многие собаки прибыли в Эстонию из разных стран: России, Латвии, Литвы и Чехии. «К сожалению, сегодня можно провозить через границу любых животных, которые меньше слона, и это касается как эстонско-финской, так и эстонско-российской границы. Добровольцы-защитники животных, к сожалению, не могут эту проблему никак решить, и это все же должно быть задачей государства», - сказала она.

Представителей власти в произошедшее не вмешивают

«В данном случае мы не обратились ни в полицию, ни в Ветеринарно-пищевой департамент, поскольку нежелание или бессилие этих учреждений заниматься преступлениями и проступками по отношению к животным перешли все границы»,- сказал член правления союза Хейки Валнер и добавил, что больше всего злят ответы из полиции и прокуратуры, которые вызывают оправданный вопрос: может будет честнее вообще признать Закон о защите животных недействительным? «Сотрудничество при решении проблем с колонией кошек в Алликпера и козьей фермой в Пилпакюла шло без затыков, но, например, решение об изъятии собаки по имени Алтай мы ждем уже большее двух месяцев. В данном случае, у нас нет времени ждать два-три месяца, поскольку действовать нужно сразу, теперь, сейчас».

Союз защиты животных не разглашает имени данной бизнесвумен и других данных из-за произошедших в ее семье на прошлой неделе трагических событий и траура. Однако вся информацию будет передана обратившимся в союз финским полицейским, а также по просьбе Организации по защите животных Хельсинки будут проверены дома данной дамы в Финляндии.

Из-за многочисленности спасенных собак Союз защиты животных нуждается в помощи людей. Прежде всего, нехватку испытывают в деревянных будках, транспортировочных и выставочных клетках, а также в корме, предназначенном для маленьких собак. Естественно, ждут и пожертвований, поскольку все собаки прошли основательную проверку здоровья, а для предотвращения их дальнейшего размножения, животных стерилизуют и кастрируют.

ФОТО: Eestimaa Loomakaitse Liit

Воспитанникам фабрики по разведению щенков можно помочь разными способами:

Банковским переводом:

Eestimaa Loomakaitse Liit

EE742200221052074915 (Swedbank)

EE441010220252652225 (SEB)

Пояснение: «Kutsikavabriku ohvrite toetuseks»

Позвонив по телефону пожертвований:

9000 777 (5.-)

9000 888 (10.-)

Приветственный текст нужно дослушать до конца, поскольку иначе пожертвование не пройдет.

Тех, кто может предложить передержку, просят написать по адресу heiki@loomakaitse.eu или позвонить по телефону 50 83 336