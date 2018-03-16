В Госдуме РФ предложили ввести санкции против латвийских политиков

«Подобные шаги оказывают негативное влияние на всю Европу. Популяризация нацистской идеологии может привести к очень тяжелым последствиям. Против таких политиков, которые провоцируют ненависть, должны применяться жесткие санкции. Например, запрет на въезд в Россию, наличие банковских счетов в РФ и другие меры. На это должна реагировать не только Россия, а всё мировое сообщество. Наш комитет следит за ситуацией и не оставит это без внимания», — заявил Алексей Чепа «Известиям».