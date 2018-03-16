Суперамбициозный проект готов объединить Стокгольм, Хельсинки и Таллинн в один город

"По большому счету, мы решаем общие задачи улучшения транспортных соединений в нашем регионе, поэтому мне бы не хотелось рассматривать железнодорожную ветку в Центральную Европу как конкурирующий проект. Надежный железнодорожный коридор необходим для транспортных перевозок, и по грузоподъемности поездам здесь нет равных. Планируемая скорость в 120 км/ч для грузовых поездов по трассе Rail Baltica- это более чем достаточно. Но сложно согласиться с тем, что пассажирский поезд будет двигаться лишь со скоростью 250 км/ч как минимум весь 21 век. Большего не позволит жестко ограниченная геометрия железнодорожного коридора, вне зависимости от мощности локомотивов.

Система Hyperloop проектируется под среднюю скорость, превышающую 1000 км/ч, и поэтому будет преследовать совсем другие цели. По сути, это высокоскоростное метро для целого региона. К счастью, транспортный коридор, необходимый для Hyperloop, требует в десятки раз меньшую площадь на километр пути, так как вся система будет поднята на опорах на несколько метров над землей. Это значит, что отчуждение земли может не потребоваться вовсе, и транспортный коридор может быть спроектирован практически прямолинейным, обеспечив максимально возможную скорость.

При этом будет замечательно, если удастся использовать в том числе и коридор Rail Baltica совместно с поездами, хотя бы частично на самых прямых отрезках. То же касается и паромного сообщения. Тоннель с Hyperloop не уничтожит паромы, а лишь откроет новые возможности для транспортных перевозок, задействовав новые целевые группы и меняя уклад жизни людей. Об этом говорит многолетний опыт эксплуатации тоннеля под Ла-Маншем. В рамках проекта Finestlink, Hyperloop официально не является конкурентом кому бы то ни было. Finestlink - это межгосударственная инициатива, которая обозначает лишь общие цели, а не конкретную технологию для их реализации. Это и было заявлено на недавней конференции, посвященной финальному докладу рабочей группы Finestlink."

Hyperloop может стать более дешевым аналогом транспортного сообщения, чем, например, высокоскоростная железная дорога. Также в свете прокладки тоннеля Таллинн-Хельсинки Hyperloop не требует такого объема работ, как общетранспортный коридор, что позволит привлечь не только финансирование из государственных и общеевропейских фондов, но и частных инвесторов. Доступен Hyperloop будет широкому кругу населения.

Исполнительный директор Hyperloop One Роб Ллойд заявлял, что стоимость поездки на 50-60 километров не будет превышать пяти евро. То есть до Хельсинки билет может стоить гораздо дешевле нынешних цен на паромы - около восьми евро : "Hyperloop может и должен стать доступным транспортом. Средняя стоимость километра высокоскоростной железной дороги в Европе составляет 20 миллионов евро. Но только при тoннельном строительстве экономические преимущества Hyperloop станут особенно очевидными.