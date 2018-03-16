Фото: задержанный в Таллиннском аэропорту контрабандист приговорен к 25 годам тюрьмы

Суд признал 57-летнего Рецу Оланжиана (Reza Olangian) виновным в попытке контрабанды ракет еще в ноябре 2016 года, но из-за специфики судебной системы США судья озвучил приговор лишь на этой неделе. Защитник Оланжиана заявил после вынесения приговора, что обязательно обжалует решение суда, передает издание Daily News.

За контрабанду оружия подсудимому грозило пожизненное наказание, которого ему удалось избежать. Согласно закону, 25 лет тюрьмы - минимальное наказание за подобное преступление.

Центральная криминальная полиция задержала Рецу Оланжиана 10 октября 2012 года в Таллиннском аэропорту при въезде в Эстонию. Операцией по его задержанию руководило агентство DEA в составе Минюста США, занимающееся исполнением федерального законодательства о наркотиках. Несколько месяцев мужчина находился под стражей в Эстонии, после чего 26 марта 2013 года его выдали США.

Согласно обвинению, в 2012 году на Украине Оланжиан пытался выйти на контакт с российскими торговцами оружием, чтобы добыть для поставки в Иран зенитные ракеты и детали самолета. Оланжиан получил контакт агента DEA, который выдал себя за торговца оружием из России. В записи, сделанной агентом, Оланжиан ведет переговоры о покупке десяти зенитных ракет и нескольких десятков частей самолетов. По словам агента, в перспективе он хотел добыть 200 зенитных ракет. Запись также раскрывает его планы по доставке приобретенного добра через Афганистан в Иран.

По словам обвинителя, мужчина и ранее пытался доставить оружие в Иран. Прокурор рассказал в суде, как в 2007 году Реца Оланжиан пытался отправить в Иран 100 зенитных ракет, но попытка приобрести оружие закончилась провалом.

Прокурор добавил, что основной мотив совершения этого преступления - получение прибыли, а не идеология.

Адвокат Оланжиана рассказал в суде, что его подзащитный получил гражданство США в 1999 году после того, как он приехал в Америку для учебы в университете. Как отметил защитник, проживший много лет в США Оланжиан критически относился к правительству Ирана и участвовал в нескольких акциях протеста против иранской политики. По словам защитника, в 2000-х годах мужчина решил вернуться в Иран, так как ему казалось, что страна становится более демократичной.