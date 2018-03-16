Дома над старой шахтой трескаются, но государство с ремонтом не поможет

Исследуемый район Оутокумпу в Ярвеской части города Кохтла-Ярве находится над бывшей шахтой "Кукрузе", работавшей с 1916 по 1968 год. Строительство в порядке эксперимента квартирных домов на той же территории велось с 1963 по 1975 год.

"Видите, здесь в стене трещина. Пойдемте на четвертый этаж, там в стене балкона большая трещина. Большинство трещин заделано, но новые появляются постоянно", - член правления ассоциации руководителей квартирных товариществ Кохтла-Ярве Елена Мутонен ведет корреспондента газеты с одного этажа на другой в поисках трещин в средних подъездах дома №13 по улице Синивооре. "Здесь трещина в полу коридора, плиты вспучились, - показывает она на третьем этаже. - Здесь вспучилось еще больше", - указывает она этажом выше.

Следов заделанных трещин в избытке также в квартирах и подвалах. Заделывать трещины можно бесконечно - все равно постоянно появляются новые. Жильцы опасаются, как подобная подвижность здания может повлиять на трубопроводы. Как утеплять подобный дом, непонятно.

В августе 2017 года Кохтла-Ярвеское горуправление после получения тревожного письма от жильцов идущих трещинами домов в Южном микрорайоне обратилось к Министерству окружающей среды, Министерству экономики и коммуникаций, а также к Департаменту технического надзора (TJA). Ведомства отреагировали на удивление быстро: уже в сентябре представители TJA дважды приезжали осмотреть здания, за этим последовало решение заказать аудит для выяснения причин осадки, и уже в ноябре началось его проведение. Теперь аудит готов, и его представили сначала горуправе, а затем жителям Южного микрорайона.

В рамках аудита исследовались квартирные дома по улице Катсе, 7 и по улице Синивооре, 7 и 13, которые были построены над выработками в порядке эксперимента по специальным проектам и с использованием специальных решений. Уже при строительстве зданий учитывалась их осадка в будущем.

Аудит установил на зданиях повреждения, которые частично вызваны движением глубинных слоев грунта. В самом лучшем состоянии оказался квартирный дом по улице Катсе, 7. В квартирных домах по улице Синивооре, 7 и 13 были отмечены оседания наружных и средних продольных несущих стен и связанные с этим трещины, появляющиеся главным образом в подъездах. Было установлено, что осадка зданий в небольшой степени продолжается.

Годы строительства домов известны, однако соответствующей проектной документации найти до сих пор не удалось.

Заместитель гендиректора TJA Ингрид Тейнемаа сказала, что в осадке зданий нет ничего необычного: "Зданиям свойственно оседать, в том числе в обычных районах. Они какое-то время оседают, потом стабилизируются. Здесь из-за территории выработок такая особенность, что оседание идет уже давно и продолжается до сих пор. Даже за тот короткий срок, в течение которого мы проводили замеры, произошедшая осадка была заметна".

Тейнемаа допускает, что аналогичные проблемы, вероятно, есть и в других домах района.

"Опасности обрушения домов мы не видим. Но жильцам следует следить за трубопроводами, в особенности за газовыми трубами, чтобы они не располагались в стене слишком близко друг к другу и чтобы при осадке стены было пространство для маневра. Если выяснится, что трубы пролегают слишком близко, придется их перенести", - подчеркнула Тейнемаа.

Ответственность за связанный с ведением добычи урон, проявившийся спустя более десяти лет после окончания добычи, обычно несет государство в лице Министерства окружающей среды. Однако в данном случае квартирному товариществу не стоит рассчитывать на получение от министерства поддержки на реконструкцию, к примеру, газовых труб. "Это особый случай, на который Закон о недрах не распространяется", - пояснила главный специалист министерства по коммуникациям Кадри Каукси.

В результате аудита пришли к выводу, что состояние домов нужно исследовать дальше. В первую очередь необходимо прояснить ситуацию под землей. Для этого Эстонская геологическая служба в ближайшие месяцы проведет георадарное обследование для определения плотности почвы. В окрестностях дома по улице Синивооре, 13 пробурят скважины на глубину шахты и раскопают фундамент здания, чтобы получить дополнительные сведения о его состоянии.

Параллельно с этим TJA в сотрудничестве с Кохтла-Ярвеской горуправой продолжит следить за состоянием зданий и их осадкой. Результаты новых исследований надеются представить летом, к Яанову дню.