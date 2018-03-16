Обрушилась самая длинная пещера Прибалтики

Площадь пещеры до обвала составляла около 65 кв.метров, длина около 13,3 метров, ширина около 7 метров, а высота пещеры достигала 8-9 метров.

Уже несколько лет в потолке пещеры была опасная трещина, которая все время увеличивалась. В последний раз петроглифы побывали в пещере совсем недавно - 6 января, чтобы в рамках экспедиции оценить критичность ситуации.

После мартовского посещения эксперты заключили, что, судя по обстоятельствам, масштабный обвал случился не сейчас, а еще в январе или феврале, до наступления холода.