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Обрушилась самая длинная пещера Прибалтики

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ФОТО: Kuvatõmmis Facebookist/ @Latvijas Petroglifu centrs

12 марта Латвийский центр петроглифов на своей страничке в Facebook сообщили, что крупнейшая пещера Латвии - «Большая Даугеню» - обвалилась. Накануне эксперты посетили пещеру в исследовательских целях, чтобы оценить масштаб и обстоятельства обвала, сообщает Rus.tvnet.lv.

Площадь пещеры до обвала составляла около 65 кв.метров, длина около 13,3 метров, ширина около 7 метров, а высота пещеры достигала 8-9 метров.

Уже несколько лет в потолке пещеры была опасная трещина, которая все время увеличивалась. В последний раз петроглифы побывали в пещере совсем недавно - 6 января, чтобы в рамках экспедиции оценить критичность ситуации.

После мартовского посещения эксперты заключили, что, судя по обстоятельствам, масштабный обвал случился не сейчас, а еще в январе или феврале, до наступления холода.

На входе в пещеру теперь разлом, в который свалилась куча деревьев, растущих над пещерой. Теперь пещера «Большая Даугеню» стала короче на 15 метров, но по-прежнему остается самой длинной в Латвии и во всей Балтии, составляя около 330 метров в длину.

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