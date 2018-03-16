Две ледовые трассы окончательно закрыты
16 марта 2018 г., 14:24
Департамент шоссейных дорог в пятницу окончательно закрывает ледовые трассы Хаапсалу-Ноароотси и Рохукюла-Свибю.
«В связи с большим количеством талой воды, созданной водителями чрезмерной нагрузкой и ухудшающимися ледовыми условиями ледовые трассы больше не безопасны», - сообщил начальник отдела обслуживания Ляэнеского региона Департамента шоссейных дорог Ханнес Вайдла.
Ранее была закрыта ледовая трасса Трийги-Тяркма.
Департамент шоссейных дорог напоминает, что на закрытые ледовые трассы нельзя выезжать, поскольку это опасно для жизни и самого водителя, и пассажиров.