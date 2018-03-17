Фото: как обновить интерьер к весне. Советы профессионала

1. Украсьте дом цветами и растениями

Самый простой способ привнести в интерьер весеннее настроение — украсить его растениями. Ничто так не добавляет жизни в домашний декор, как цветы в вазе или новое растение в кадке.

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Подоконник на кухне можно декорировать всевозможными пряными травами — кинзой, базиликом, петрушкой и мятой.

2. Переставьте мебель

Если зимой нам хочется тепла, уюта и неторопливых разговоров возле камина, то весной душа просит побольше света и пространства.

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Этого можно добиться простой перестановкой мебели — убедитесь, что предметы интерьера не блокируют свет из окна и движение по комнате.

3. Перекрасьте стены

Весной выбирайте светлые пастельные тона — они добавят света в пространство и визуально расширят его.

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

А при помощи контрастного цвета можно обыграть различные зоны в помещении или подчеркнуть дизайнерский арт-объект.

4. Поменяйте текстиль

Пора убрать теплые пледы и одеяла, а плотные занавески на окнах заменить легкими, струящимися тканями — например, из шелка и органзы.

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Добавьте ярких акцентов в интерьер, украсив диваны и кресла разноцветными подушками — можно отдать предпочтение цветочным и растительным принтам.

5. Не забудьте про зеркала

Повесив на стены дополнительные зеркала, вы зрительно расширите пространство и сделаете его более легким и воздушным.

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Сделайте галерею из зеркал в разных рамах, поставьте зеркало во весь рост или же создайте настенное панно из зеркальной плитки.

6. Добавьте ярких аксессуаров

Даже небольшие детали могут радикально изменить восприятие интерьера.

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Яркая картина или фотография на стене, дизайнерская ваза или настольная лампа сделают ваш интерьер по-настоящему радостным и весенним.

7. Украсьте балкон

Балкон за долгий зимний сезон зачастую превращается в склад ненужных вещей — весной настало время навести в нем порядок и подготовить к летним посиделкам.

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru