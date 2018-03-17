Фото: как обновить интерьер к весне. Советы профессионала

Весна все равно случится! Поэтому готовимся, и никаких сложностей — только простые и действенные способы. Как освежить интерьер, не прибегая к серьезному ремонту, сайту InMyRoom рассказала дизайнер Анна Ковальченко.
1. Украсьте дом цветами и растениями
Самый простой способ привнести в интерьер весеннее настроение — украсить его растениями. Ничто так не добавляет жизни в домашний декор, как цветы в вазе или новое растение в кадке.
Подоконник на кухне можно декорировать всевозможными пряными травами — кинзой, базиликом, петрушкой и мятой.
2. Переставьте мебель
Если зимой нам хочется тепла, уюта и неторопливых разговоров возле камина, то весной душа просит побольше света и пространства.
Этого можно добиться простой перестановкой мебели — убедитесь, что предметы интерьера не блокируют свет из окна и движение по комнате.
3. Перекрасьте стены
Весной выбирайте светлые пастельные тона — они добавят света в пространство и визуально расширят его.
А при помощи контрастного цвета можно обыграть различные зоны в помещении или подчеркнуть дизайнерский арт-объект.
4. Поменяйте текстиль
Пора убрать теплые пледы и одеяла, а плотные занавески на окнах заменить легкими, струящимися тканями — например, из шелка и органзы.
Добавьте ярких акцентов в интерьер, украсив диваны и кресла разноцветными подушками — можно отдать предпочтение цветочным и растительным принтам.
5. Не забудьте про зеркала
Повесив на стены дополнительные зеркала, вы зрительно расширите пространство и сделаете его более легким и воздушным.
Сделайте галерею из зеркал в разных рамах, поставьте зеркало во весь рост или же создайте настенное панно из зеркальной плитки.
6. Добавьте ярких аксессуаров
Даже небольшие детали могут радикально изменить восприятие интерьера.
Яркая картина или фотография на стене, дизайнерская ваза или настольная лампа сделают ваш интерьер по-настоящему радостным и весенним.
7. Украсьте балкон
Балкон за долгий зимний сезон зачастую превращается в склад ненужных вещей — весной настало время навести в нем порядок и подготовить к летним посиделкам.
Пара удобных стульев, компактный столик и растения — вот, пожалуй, и все, что нужно приобрести для балкона, чтобы сделать его уютным.