Нападение в Нарве: злоумышленник отобрал у мужчины деньги, продукты и алкоголь

"В четверг сообщили, что у магазина на Таллиннском шоссе в Нарве было совершено нападение на 52-летнего мужчину, у которого были отобраны 50 евро наличных и сумка с продуктами и алкоголем", - передает пресс-секретарь Идаской префектуры департамента полиции и погранохраны.