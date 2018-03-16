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Нападение в Нарве: злоумышленник отобрал у мужчины деньги, продукты и алкоголь

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Драка.

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

В Нарве было совершено нападение на 52-летнего мужчину, у которого злоумышленник отобрал 50 евро и сумку с продуктами и алкоголем.

"В четверг сообщили, что у магазина на Таллиннском шоссе в Нарве было совершено нападение на 52-летнего мужчину, у которого были отобраны 50 евро наличных и сумка с продуктами и алкоголем", - передает пресс-секретарь Идаской префектуры департамента полиции и погранохраны.

По словам пострадавшего, на него напал знакомый.

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