Без норвежцев и бойкот не бойкот, и гонка не гонка

Сборная Чехии помимо собственного бойкота, неоднократно призывала все ведущие сборную к пропуску этапа в Тюмени, но к сожалению для чехов и к счастью для любителей биатлона, сборная Норвегии не стала поддаваться на эмоции, логично заключив, что политические моменты пусть решают те, кому это по долгу службы положено.

«Жаль слышать, что большинство команд поедут в Тюмень. Я понимаю, что немцам и французам было бы сложно принять такое решение, потому что там биатлон является лишь частью больших федераций по лыжным видам спорта, которые объединяют и лыжные гонки, и горнолыжный спорт. У нас же маленькая федерация, которая может принимать самостоятельные решения. Похожая ситуация в Норвегии, поэтому мы рассчитывали на помощь и поддержку со стороны норвежцев", — приводит слова Моравца NRK.

Спортивный директор сборной Норвегии Пер Арне Ботнан рассказал, почему команда не присоединилась к бойкоту 9-го этапа Кубка мира в Тюмени.

«Мы обсуждали этот вопрос долгое время и решили, что им должны заниматься чиновники. Мы получили гарантии безопасности, в том числе относительно того, что допинг-пробы увезут и будут проверять в другом месте. Уверены, что тестирование пройдёт должным образом», — цитирует Ботнана NRK.

Именно безопасность допинг-проб и сама допинговая обстановка в России были одними из ключевых причин отказа, например, сборной США, от выступлений в России: «Если мы сейчас ничего не предпримем, тогда что позволит нам избежать повторения этой ситуации с допингом в будущем? Ничего. В этом вопросе много конфликтов интересов. Норвегия, Швеция и Германия — организаторы этапов Кубка мира, а IBU принимает решение о том, где проводить соревнования. Это означает, что эти сборные практически вынуждены ехать в Тюмень. Об этом знают в IBU. Посмотрите доклады Освальда, Шмидта, Макларена. Прочитайте сами доклады, прочитайте приложения и выводы. В них очень ясное изложение, основанное на фактах, того, что происходило в России в последние годы. IBU показал, что не принимает во внимание желания биатлонистов и федераций. Есть множество фактов, но теперь решение об участии в гонках в России принимать самим спортсменам", — сказал один из главных организаторов бойкота американский биатлонист Лоуэлл Бэйли NRK.