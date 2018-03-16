Картина дня: фабрика животных в Харьюмаа, терроризирующие весь дом соседи и неутешительный прогноз синоптиков

«Чтоб вы все сдохли!»: две женщины годами терроризируют многоквартирный дом

Знакомьтесь, 70-летняя Элеонора. Жительница Тапа, владелица жилья в доме с 44 квартирами. Она приватизировала квартиру в 1995 году. У нее есть дочь Наталья, которой, по словам других жителей дома, около 40 лет. Мать на пенсии по старости, дочь не работает, никогда не работала и не собирается. Читать далее...

Защитники животных обнаружили в Харьюмаа самую крупную за последние годы фабрику по разведению щенков

Добровольцы Союза защиты животных обнаружили вчера в волости Ляэне-Харью самую большую за последние годы фабрику по разведению щенков, в которой прозябали 38 собак. Бизнес на животных содержала 50-летняя финка, которая в Финляндии была лишена права на содержание животных. Читать далее...

Фото: задержанный в Таллиннском аэропорту контрабандист приговорен к 25 годам тюрьмы

На этой неделе Нью-Йоркский суд за попытку контрабанды зенитных ракет приговорил мужчину с двойным гражданством - США и Ирана - к 25 годам лишения свободы. В 2012 году он был задержан в Таллинне Центральной криминальной полицией. Читать далее...

Весеннего тепла ждать не стоит: на Эстонию надвигается новая волна холода

На выходных температура воздуха может опуститься до 16 градусов мороза, а после этого ожидается потепление. Но весенней погоды в марте и в начале апреля все-таки ждать не стоит. Читать далее...

В Ида-Вирумаа ищут 17-летнюю девушку, которая пропала по дороге в школу

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 17-летней Пирет, которая вчера ушла из своего дома в Кивиыли и пропала. Читать далее...

В школах Эстонии обнаружено более 300 нарушений

Трудовая инспекция во время проверки 76 основных школ и гимназий обнаружила 347 нарушений требований гигиены и безопасности труда, было сделано 69 предписаний. Читать далее...

Возмущенный читатель: штраф за превышение скорости неожиданно вырос в несколько раз

В сентябре прошлого года Валерий ехал по дороге Via Baltica в Рейу и превышение им скорости на девять километров в час зафиксировала камера. Но о получении штрафа он узнал, по его словам, только в феврале этого года, когда судебный исполнитель арестовал деньги на его банковском счету. Читать далее...

Обрушилась самая длинная пещера Прибалтики

12 марта Латвийский центр петроглифов на своей страничке в Facebook сообщили, что крупнейшая пещера Латвии - «Большая Даугеню» - обвалилась. Накануне эксперты посетили пещеру в исследовательских целях, чтобы оценить масштаб и обстоятельства обвала. Читать далее...

Фото и видео: назойливые румынки пытаются всучить прохожим цветы, а затем просят у них деньги

В четверг в центре Вильянди можно было увидеть двух женщин, говорящих по-русски с сильным акцентом, которые предлагали цветы случайным прохожим. Одну из роз попытались всучить главному редактору издания Sakala. Читать далее...

Фото и видео: невнимательность водителя привела к столкновению с полицейским патрулем

В пятницу утром в центре Тарту недалеко от торгового центра Таску столкнулись полицейский автомобиль и Audi A8. Читать далее...

Версия: яд, которым отравили Скрипаля, находился в чемодане его дочери

Нервно-паралитическое вещество, которым 4 марта в Солсбери был отравлен бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, ввезла в Великобританию из России его дочь Юлия. Читать далее...

В МИД РФ рассказали, как ответят на новые санкции США