пятница, 16 марта 2018 г.
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  • Фото и видео: как водители нарушают правила дорожного движения на перекрестке улиц Гонсиори и Пронкси

Фото и видео: как водители нарушают правила дорожного движения на перекрестке улиц Гонсиори и Пронкси

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В связи с дорожными работами на улице Гонсиори в центр города по этой улице проехать нельзя. Водитель вынужден на перекрестке улиц Гонсиори и Ристмику совершить левый или правый поворот. 

На данный момент отрезок между улицами Крейцвальди и Пронкси является односторонним, с тремя полосами движения. Две полосы предусмотрены для левого поворота, одна для правого. 

По видео и снимкам видно, что водители трактуют временные знаки дорожного движения достаточно своеобразно. 

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