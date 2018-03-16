Фото и видео: как водители нарушают правила дорожного движения на перекрестке улиц Гонсиори и Пронкси
16 марта 2018 г., 15:07
В связи с дорожными работами на улице Гонсиори в центр города по этой улице проехать нельзя. Водитель вынужден на перекрестке улиц Гонсиори и Ристмику совершить левый или правый поворот.
На данный момент отрезок между улицами Крейцвальди и Пронкси является односторонним, с тремя полосами движения. Две полосы предусмотрены для левого поворота, одна для правого.
По видео и снимкам видно, что водители трактуют временные знаки дорожного движения достаточно своеобразно.