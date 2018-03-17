Предупредите своих родных и знакомых: в России активизировались аферисты на рынке найма жилья

Волна обманов на рынке жилья захлестнула Москву, Екатеринбург, Новосибирск, Благовещенск и другие города России. Появление на рынке найма жилья таких явлений носит волнообразный характер в связи с сезонными изменениями спроса, утверждают аналитики.

Псевдориелторы размещают объявления в интернете, а в телефонном разговоре выдают себя за сотрудников известных агентств. Они указывают контакты и пользуются банковскими картами, оформленными на подставных лиц, поэтому вычислить злоумышленников непросто.

Схема давно отработана. Аферисты предлагают выгодную сделку по найму квартиры, но с условием, что будущий арендатор переведет на указанный счет предоплату. После получения денег мошенники исчезают. В другом варианте развития событий псевдориелторы сообщают, что квартира уже сдана, а клиенту пришлют список с другими выгодными предложениями. Аферисты и правда могут предоставить эту информацию, но она не будет эксклюзивной, так как список они составляют из объявлений, опубликованных на общедоступных сайтах. Иногда контакты собственников попросту выдумывают.