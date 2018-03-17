суббота, 17 марта 2018 г.
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  • Предупредите своих родных и знакомых: в России активизировались аферисты на рынке найма жилья

Предупредите своих родных и знакомых: в России активизировались аферисты на рынке найма жилья

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Посредники на рынке недвижимости. Иллюстративный снимок.

ФОТО: Scanpix/CORBIS

Псевдориелторы представляются сотрудниками известных фирм, используя давнюю и хорошо работающую схему отъема денег у желающих снять жилье. Эксперты зафиксировали очередной всплеск активности аферистов и подсчитали, что за год количество обманов увеличилось в полтора раза, пишет realty.newsru.com со ссылкой на Интерфакс.

Волна обманов на рынке жилья захлестнула Москву, Екатеринбург, Новосибирск, Благовещенск и другие города России. Появление на рынке найма жилья таких явлений носит волнообразный характер в связи с сезонными изменениями спроса, утверждают аналитики.

Псевдориелторы размещают объявления в интернете, а в телефонном разговоре выдают себя за сотрудников известных агентств. Они указывают контакты и пользуются банковскими картами, оформленными на подставных лиц, поэтому вычислить злоумышленников непросто.

Схема давно отработана. Аферисты предлагают выгодную сделку по найму квартиры, но с условием, что будущий арендатор переведет на указанный счет предоплату. После получения денег мошенники исчезают. В другом варианте развития событий псевдориелторы сообщают, что квартира уже сдана, а клиенту пришлют список с другими выгодными предложениями. Аферисты и правда могут предоставить эту информацию, но она не будет эксклюзивной, так как список они составляют из объявлений, опубликованных на общедоступных сайтах. Иногда контакты собственников попросту выдумывают. 

Обычно мошенники требуют небольшую предоплату за свои услуги - две - четыре тысячи рублей. Настоящие риелторы предупреждают, что добросовестные специалисты не берут деньги вперед, а получают вознаграждение за свои услуги только после заключения договора между нанимателем и наймодателем.

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