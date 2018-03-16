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Награды нашли героев: норвежцам в лыжах равных нет

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ФОТО: Terje Pedersen/AP/Scanpix

Финальный этап Кубка мира по лыжным гонкам в шведском Фалуне открылся спирнтерскими гонками. У женщин Mалый хрустальный глобус завоевала норвежка Майкен Касперсен Фалла, а у мужчин Йоханнес Клебо, тоже родом из Норвегии.

Если честно, то Фалла могла и пропустить последний спринт. Ее основная конкурентка, Стина Нильссон из Швеции, перед стартом приболела и хотя появилась на тренировочной лыжне Фалуна, но в спринт заявлена не была. А зря...

Фалла не сумела попасть в финал, оставшись на восьмом месте, заработав 32 очка в копилку своего тотала. Если бы Нильссон вышла на старт и победила, то опередила бы Фаллу на 10 очков в итоговом зачете дисциплины. Но ни сама шведка, которая собирается стартовать в завтрашнем масс-старте, ни поклонники шведской сборной не расстроились: первые два места завоевали представители именно Швеции: Ханна Фальк и Йонна Сунлин. Третье место получила Марит Бьорген, которую набор очков в спринте вывел на пятое место тотала КМ.

У мужчин есть Клебо и все остальные - норвежец с легкостью разделывался с оппонентами, а в финале позволил Федерико Пеллегрино не сильно отстать на финишной ленточке. Норвежец в этом году соберет  два приза за победу в тотале: в спринте и общем зачете. Хет-трик, к сожалению, не получится - дистанционный Глобус разыграют Дарио Колонья из Швейцарии и соотечественник Клебо Мартин Сундбю.

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