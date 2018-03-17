Фото: Дженнифер Энистон приглашает посмотреть свой дом стоимостью 17 миллионов долларов

Актриса демонстрирует в своем доме изысканный вкус, тягу к современным трендам и роскошному ар-деко. “Если бы я не была актрисой, я бы хотела стать дизайнером. Мне это нравится!” — говорит Дженнифер Энистон. В интерьере красиво сочетаются, на первый взгляд, казалось бы, неподходящие элементы. Здесь есть мебель из грубой древесины и позолоченные светильники, есть детали из скандинавского стиля и восточные элементы, немного ретро деталей. Но насколько все гармонично и изысканно!