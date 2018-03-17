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  • Фото: Дженнифер Энистон приглашает посмотреть свой дом стоимостью 17 миллионов долларов

Фото: Дженнифер Энистон приглашает посмотреть свой дом стоимостью 17 миллионов долларов

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ФОТО: gd-home.com

В этом доме Дженнифер два года прожила с Джастином Теро. После заявления о разводе пара выставила дом на продажу за 17 млн долларов и открыла его для журналистов, рассказывает и показывает Gd-home.com. 

Домашний тур был опубликован американским журналом AD, а интерьер создан дизайнером Куинси Джонсом. Дом расположен в районе Bel Air, в Лос-Анджелесе.

ФОТО: gd-home.com

Актриса демонстрирует в своем доме изысканный вкус, тягу к современным трендам и роскошному ар-деко. “Если бы я не была актрисой, я бы хотела стать дизайнером. Мне это нравится!” — говорит Дженнифер Энистон. В интерьере красиво сочетаются, на первый взгляд, казалось бы, неподходящие элементы. Здесь есть мебель из грубой древесины и позолоченные светильники, есть детали из скандинавского стиля и восточные элементы, немного ретро деталей. Но насколько все гармонично и изысканно!

Все фотографии дома актрисы смотрите ЗДЕСЬ!

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