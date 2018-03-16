Израиль провел совместные военные учения с США, отработав сценарий противостояния России

В Израиле завершились масштабные американо-израильские армейские учения "Можжевеловая кобра - 2018". В них принимали участие около 2500 военнослужащих США и около 2000 израильских военных, сообщает Newsru.com.
В ходе маневров была смоделирована ситуация, при которой страна вынуждена вести войну на несколько фронтов. Кроме того, американские и израильские военные провели особые учения командного состава.
Во время этих учений рассматривались различные варианты развития ситуации в Сирии, в том числе возможность возникновения конфликтов между силами Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и РФ.
"В ходе учений мы рассмотрели различные последствия присутствия России в Сирии. Мы отрабатывали все, что можно было бы координировать с россиянами, а также то, что не может быть скоординировано; как мы будем действовать без ущерба для их интересов в регионе, а также сценарии, когда русские создают проблемы [действиям израильской армии в САР]", - рассказал один из высокопоставленных офицеров ЦАХАЛ.
В статье отмечается, что такого рода сценарии отрабатывались исключительно на уровне штабов и командного состава, реальные воинские подразделения в таких учениях не участвовали.
Отметим, что ранее России обвиняла Израиль в действиях, противоречащих интересам Москвы, в связи с оказанием израильской армией помощи сирийским повстанцам, сражающимся против режима президента Сирии Башара Асада.
Сайт Армии обороны Израиля сообщает, что учения прошли с четвертого по 15 марта. Они проводились ЦАХАЛ совместно с Европейским командованием вооруженных сил США (USUCOM).
Заявленная цель учений Juniper Cobra 2018 звучала так: "Укрепление сотрудничества и координации между военными двух стран и расширение возможностей воздушной обороны".
Учебные сценарии, которые рассматривались на учениях, включали в себя боевые действия с множеством погибших в Израиле, проникновение террористов в израильские города и масштабные кибератаки. В рамках учений ЦАХАЛ впервые задействовал систему противоракетной обороны "Праща Давида".