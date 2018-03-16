Израиль провел совместные военные учения с США, отработав сценарий противостояния России

В ходе маневров была смоделирована ситуация, при которой страна вынуждена вести войну на несколько фронтов. Кроме того, американские и израильские военные провели особые учения командного состава.

Во время этих учений рассматривались различные варианты развития ситуации в Сирии, в том числе возможность возникновения конфликтов между силами Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и РФ.

"В ходе учений мы рассмотрели различные последствия присутствия России в Сирии. Мы отрабатывали все, что можно было бы координировать с россиянами, а также то, что не может быть скоординировано; как мы будем действовать без ущерба для их интересов в регионе, а также сценарии, когда русские создают проблемы [действиям израильской армии в САР]", - рассказал один из высокопоставленных офицеров ЦАХАЛ.

В статье отмечается, что такого рода сценарии отрабатывались исключительно на уровне штабов и командного состава, реальные воинские подразделения в таких учениях не участвовали.

Отметим, что ранее России обвиняла Израиль в действиях, противоречащих интересам Москвы, в связи с оказанием израильской армией помощи сирийским повстанцам, сражающимся против режима президента Сирии Башара Асада.

Сайт Армии обороны Израиля сообщает, что учения прошли с четвертого по 15 марта. Они проводились ЦАХАЛ совместно с Европейским командованием вооруженных сил США (USUCOM).

Заявленная цель учений Juniper Cobra 2018 звучала так: "Укрепление сотрудничества и координации между военными двух стран и расширение возможностей воздушной обороны".