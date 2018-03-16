Галерея: в Риге во время празднования Дня памяти легионеров были задержаны двое протестующих

С раннего утра у памятника Свободы были установлены защитные ограждения, а старый город был полон полиции. У церкви стояли люди с плакатами «Нет - нацизму, нет - коммунизму, нет - оккупационной власти», «Да - свободной Латвии!».

Никаких инцидентов в начале шествия зафиксировано не было. Однако у памятника Свободы полиция начала задерживать некоторых особо протестующих. Так, был задержан некий иностранец с плакатом, на котором была фотография из концентрационного лагеря. После задержания он пытался на английском убедить полицейских, что у него есть право на демонстрацию, потому что он в Европе.

Среди протестующих и сторонников обсуждался не только День памяти легионеров, но и вопрос русских школ, где каждая из сторон пыталась доказать свою правоту. «Собирай чемоданы и поезжай к Путину, никто тебя тут не держит», - выкрикивали в толпе.

У церкви Св. Иоанна некий мужчина раздавал листовки в поддержку русских школ и призывал 30 марта прийти на организуемую Русским союзом Латвии акцию протеста против реформы русских школ на Домской площади.