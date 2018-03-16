Галерея: в Риге во время празднования Дня памяти легионеров были задержаны двое протестующих

В пятницу, 16 марта, в Риге прошли мероприятия Дня памяти легионеров. Не обошлось без задержаний, но по оценке полиции, в целом мероприятия в этом году прошли спокойно, сообщает Rus.tvnet.lv.
С раннего утра у памятника Свободы были установлены защитные ограждения, а старый город был полон полиции. У церкви стояли люди с плакатами «Нет - нацизму, нет - коммунизму, нет - оккупационной власти», «Да - свободной Латвии!».
Никаких инцидентов в начале шествия зафиксировано не было. Однако у памятника Свободы полиция начала задерживать некоторых особо протестующих. Так, был задержан некий иностранец с плакатом, на котором была фотография из концентрационного лагеря. После задержания он пытался на английском убедить полицейских, что у него есть право на демонстрацию, потому что он в Европе.
Среди протестующих и сторонников обсуждался не только День памяти легионеров, но и вопрос русских школ, где каждая из сторон пыталась доказать свою правоту. «Собирай чемоданы и поезжай к Путину, никто тебя тут не держит», - выкрикивали в толпе.
У церкви Св. Иоанна некий мужчина раздавал листовки в поддержку русских школ и призывал 30 марта прийти на организуемую Русским союзом Латвии акцию протеста против реформы русских школ на Домской площади.
По сообщениям полиции, у памятника Свободы собралось около 1500 человек. Всего было задержано два нарушителя. Один - за пребывание в алкогольном опьянении в общественном месте. Полиция выясняет их личности. Начато административное делопроизводство. О наказании будет решать суд.