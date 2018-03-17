Галерея: просторный и светлый дом в Виймси

Дом находится в весьма привлекательном месте - в деревне Рандвере Виймсиской волости, совсем недалеко от Таллинна. Самое привлекательное место в доме - гостиная с высокими потолками, где солнце светит с восхода и до заката. Из гостиной можно попасть на террасу, где так приятно пить утренний кофе или устраивать вечерние восиделки с друзьями, пригласив их на гриль. Участок озеленен и достаточно уединен.

На первом этаже дома расположена гостиная, объединенная со столовой и кухней, а также большая спальня с гардеробной и кладовкой, и ванная с отдельным от нее туалетом.

На втором этаже - просторная лестничная площадка, две спальни и кабинет, в котором, в случае необходимости, можно устроить еще одну спальню.На участке также есть сарай и баня. Место для автомобилей - под навесом.

Общая площадь дома - 131,3 м², а бани с сараем - 34,3 м².