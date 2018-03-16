Генсек НАТО Йенс Столтенберг. ФОТО: Efrem Lukatsky/AP/Scanpix

Россия недооценила решимость и единство союзников Великобритании, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя ситуацию, сложившуюся в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

По его словам, что в НАТО сейчас проводится самое значительное со времен холодной войны укрепление системы коллективной обороны.

Британские власти сообщили, что Скрипаль и его дочь были отравлены 4 марта в Солсбери нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», разработанным в Советском Союзе.

Премьер министр Тереза Мэй заявила, что ответственность за это преступление лежит на России. Российские власти причастность к отравлению отрицают.

В интервью программе Today на радио Би-би-си генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что у альянса нет причин сомневаться в выводах британского правительства, так как, помимо всего прочего, этот инцидент вписывается в общую картину «безответственного поведения» России, недавно обвиненной в кибератаках и вмешательстве в американские выборы.

«Мы не хотим новой холодной войны, мы не хотим новой гонки вооружений. Россия - наш сосед, поэтому мы должны стремиться к улучшению отношений с Россией», - сказал он.

Столтенберг отметил, что в последние годы страны НАТО ввели экономические санкции против России и увеличили свое военное присутствие в Восточной Европе в ответ на «изменившуюся ситуацию в сфере безопасности».

Тем не менее генсек НАТО подчеркнул в своем интервью, что «изолировать Россию - это не альтернатива».

«В какой-то момент Россия осознает, что в ее интересах - не конфронтация, а сотрудничество с нами. Мы готовы к этому, если она будет уважать основные нормы и правила поведения на международной арене», - добавил Йенс Столтенберг.

«Я абсолютно уверен в том, что Россия недооценила решимость и единство союзников по НАТО, когда мы в последние годы вводили различные санкции», - сказал Столтенберг.

«Британия не одинока»

Йенс Столтенберг заявил, что Великобритания в сложившейся ситуации не одинока и что союзники по НАТО полностью с ней солидарны. Это подтверждает и совместное заявление США, Германии и Франции в поддержку британских властей, а также соответствующее заявление правительства Австралии.

«Это использование нервно-паралитического агента военного назначения такого типа, который был разработан в России, стало первым нападением с использованием нервно-паралитического вещества в Европе со Второй мировой войны», - отмечалось, в частности, в заявлении США, Германии и Франции.

Тем не менее в пятницу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не обеспокоена международной поддержкой действий Великобритании, и призвал британские власти представить доказательства в подтверждение своих слов.

"Рано или поздно британской стороне придется даже своим коллегам - которые в данной ситуации заявили, что они солидаризируются с Лондоном - рано или поздно британской стороне придется представить какие-то вразумительные доказательства", - заявил Песков.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в среду, 14 марта, объявила, что Британия в качестве одной из ответных мер вышлет 23 российских дипломата. Посол России в Лондоне Александр Яковенко в пятницу сообщил, что значительная их часть покинет страну на следующей неделе.

В ответ на этот шаг британских властей глава российского МИДа Сергей Лавров пообещал выслать из России британских дипломатов.

Без симптомов

66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия по-прежнему находятся в критическом состоянии в больнице.

Следователи, ведущие это дело, сообщили, что воздействию нервно-паралитического вещества, примененного при отравлении Скрипаля, потенциально могли подвергнуться 131 человек. Однако ни у одного из них пока не было обнаружено тревожных симптомов.

В больницу города Солсбери также обратились 46 человек с жалобами на свое состояние, но все они после обследования были отправлены домой.