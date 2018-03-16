Москва решила расследовать отравление Юлии Скрипаль и убийство Глушкова

В случае с дочерью перебежчика Сергея Скрипаля расследование ведется по статье о покушении на убийство, совершенном общеопасным способом. Смерть Глушкова в российском СК квалифицировали как убийство.

«Расследование будет произведено в соответствии с требованиями российского законодательства и нормами международного права. Следствием планируется привлечение к расследованию высококвалифицированных экспертов, а также следователи готовы к совместной работе с компетентными органами Великобритании», — отметила официальный представитель СК Светлана Петренко.

В сообщении СК не упоминается отец Юлии Скрипаль — бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, также пострадавший в результате отравления.

15 марта Великобритания, Франция, Германия и США выступили с совместным заявлением, в котором официально обвинили Россию в попытке убить Скрипаля и его дочь. Российское руководство отвергает все обвинения. Москва пообещала принять ответные меры и оказать на Лондон мощнейшее давление.

О смерти Николая Глушкова, друга и делового партнера олигарха Бориса Березовского, стало известно 13 марта. Он был найден в своем доме со следами удушения. Глушков проживал в Великобритании, где ему в 2010 году дали политическое убежище. Ему было 68 лет.