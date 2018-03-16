Галерея: в Пярну автомобиль Audi перевернулся на крышу

В 15.41 центр тревоги получил сообщение о ДТП на Хаапсалуском шоссе в Пярну, где столкнулись ковшовый погрузчик и легковой автомобиль, сообщает Pärnu Postimees.

Авария произошла в тот момент, когда двигавшийся в сторону Лихула ковшовый погрузчик Hidromek поворачивал налево на улицу Мырра. Водитель двигавшегося сзади автомобиля Audi, который за раз решил обогнать сразу нескольких машин, врезался в погрузчик. В результате столкновения Audi перевернулась на крышу.

Скорая помощь осмотрела на месте происшествия находившегося за рулем легковушки мужчину. Никто не пострадал, оба водителя были трезвы.

В момент ДТП, по данным Центра управлением движением, дороги были сухими. Погода была ясной и без осадков, температура воздуха - преимущественно плюсовой