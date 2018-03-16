В Ласнамяэ откроется новый завод, будет создано около 300 рабочих мест

Eolane Tallinn, где сейчас работает около 500 человек, переедет на новый завод в таллиннском районе Ласнамяэ к концу года, сообщила компания. Новый завод позволит расширить производство и увеличить объем экспорта.

Завод по производству электроники будет готов к сентябрю, компания переведет на него производство в конце осени-начале зимы.

По словам исполнительного директора Eolane Tallinn AS Антуана Йона, открытие завода продиктовано потребностью успевать за заказами со стороны автомобильной и телекоммуникационной промышленности. Оборот компании вырос за последние три года более чем вдвое и дальнейшего роста ей требуются больший завод и большее число работников.

Eolane Tallinn — крупнейшая дочерняя фирма концерна французского происхождения Eolane, в прошлом году ее оборот достиг 68 млн евро и составил одну пятую часть оборота всего концерна. Благодаря открытию нового завода производственная площадь фирмы вырастет в три этапа приблизительно до 11 000 кв. м, что позволит существенно увеличить объем производства и число рабочих мест.

За последние два года Eolane Tallinn инвестировала в производственное оборудование более 4 млн евро, ей также требуется квалифицированная рабочая сила. По словам Йона, фирма будет вербовать работников на международном рынке. По его словам, на заводе создадут лучшие условия для рабочих и в работу можно будет вовлечь больше людей с особыми потребностями. Йон также отметил энергоэкономичность нового завода, которая позволит сократить экологический след фирмы.

Новый завод Eolane Tallinn на Петербургском шоссе построит Capital Mill, первый этап строительства завершится к осени. На первом этапе фирма введет в употребление около 6700 кв. м производственных, складских, офисных и бытовых помещений. При строительстве используются экологичные методы, в том числе материалы, оставшиеся от снова старых зданий. В здании учтены потребности людей с ограниченными возможностями.

Capital Mill прогнозирует, что наряду с якорным арендатором Eolane у здания будут и другие арендаторы, которые снимут в нем складские, производственные или офисные помещения площадью 1600 и 1900 кв. м, а также современные офисные площади. Архитектор здания по Петербургскому шоссе, 49b Тынис Тарбе, строитель Tallinna Ehitustrust OÜ.

Eolane Tallinn практически на 100 процентов экспортирует свою продукцию.

Таллиннский завод AS Eolane Tallinn в 2016 году приступил к производству внутреннего и наружного светодиодного освещения для автомобильной промышленности, а также контроллеров и сенсоров для воздушных вентиляторов — для клиентов в промышленной сфере.