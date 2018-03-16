Разведывательный беспилотник Global Hawk пролетел над территорией Эстонии

"Речь идет о регулярном полете. Летали раньше, будут летать и в будущем", - сказал сотрудник пресс-службы эстонского военного ведомства Таави Лаазик, добавив, что такой же полет имел место, в частности, 11 января.

По словам Лаазика, эти полеты всегда заранее согласовываются с Эстонией. "Поскольку у летательного аппарата были включены транспондеры, его маршрут можно было увидеть на сайте Flightradar", - пояснил он.