пятница, 16 марта 2018 г.
"От этого налогового изменения увеличивается как относительная, так и абсолютная бедность" Юрген Лиги
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Разведывательный беспилотник Global Hawk пролетел над территорией Эстонии

Разведывательный беспилотник Global Hawk пролетел над территорией Эстонии

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: /AP

В пятницу утром в воздушном пространстве Эстонии совершил полет американский стратегический разведывательный беспилотный аппарат RQ-4 Global Hawk, сообщает Rus.err.ee.

"Речь идет о регулярном полете. Летали раньше, будут летать и в будущем", - сказал сотрудник пресс-службы эстонского военного ведомства Таави Лаазик, добавив, что такой же полет имел место, в частности, 11 января.

По словам Лаазика, эти полеты всегда заранее согласовываются с Эстонией. "Поскольку у летательного аппарата были включены транспондеры, его маршрут можно было увидеть на сайте Flightradar", - пояснил он.

По данным Flightradar24, американский беспилотник вошел в воздушное пространство Эстонии в южной части страны, пролетел до Финского залива и сделал пару кругов над Эстонией, в том числе пролетев над Тапа.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ