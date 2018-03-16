Разведывательный беспилотник Global Hawk пролетел над территорией Эстонии

В пятницу утром в воздушном пространстве Эстонии совершил полет американский стратегический разведывательный беспилотный аппарат RQ-4 Global Hawk, сообщает Rus.err.ee.
"Речь идет о регулярном полете. Летали раньше, будут летать и в будущем", - сказал сотрудник пресс-службы эстонского военного ведомства Таави Лаазик, добавив, что такой же полет имел место, в частности, 11 января.
По словам Лаазика, эти полеты всегда заранее согласовываются с Эстонией. "Поскольку у летательного аппарата были включены транспондеры, его маршрут можно было увидеть на сайте Flightradar", - пояснил он.
По данным Flightradar24, американский беспилотник вошел в воздушное пространство Эстонии в южной части страны, пролетел до Финского залива и сделал пару кругов над Эстонией, в том числе пролетев над Тапа.