Каарель Таранд: проигранные партиям дети

О признании ими своих ошибок и речи нет, когда последствия очевидны, а неоспоримые факты свидетельствуют о том, что принятые решения были непродуманными и заранее не подкрепленными достоверными анализами и исследованиями.

Если бы всё происходило ненамеренно, то люди со стороны хоть как-то смогли бы помочь кабинету министров, однако правительство вышло на новый уровень целенаправленных действий, который канцлер права, известная скорее сдержанностью своих выражений, была на прошлой неделе вынуждена окрестить правовым нигилизмом.

На самом деле, все эти нынешние проблемы с качеством государственного управления начались непосредственно после того, когда четыре года назад Андрус Ансип сложил с себя полномочия государственника высшего уровня, а на смену ему в качестве символа смены поколения политиков пришел Таави Рыйвас. Всё, что последовало за этим, ни в малейшей степени не удивило старожил из числа политических обозревателей, поскольку жать стали то, что было посеяно 15-20 годами ранее.

Подросткам требуется защита

В 90-е годы в порыве единодушия более сильных политических объединений устанавливали правила, способствующие образованию массовых партий. Неизбежным и порочным побочным симптомом этого процесса стало зарождение молодежных партийных собраний. Чем это закончилось? Да тем, что сейчас государством и партиями управляют напоминающие политиков «изделия», которые окунулись в партийную жизнь еще в несовершеннолетнем возрасте, сумев одержать победу во внутривидовой борьбе. Теперь мы видим, к чему приводит политическое злоупотребление несовершеннолетними в виде идеологической промывки мозгов.

Общество оставило этих тогда ещё детей без надлежащей защиты, в чём косвенно виновны как родители, так и школа. Если мы хотим, чтобы через 20 лет в управлении государством принимали участие счастливые люди, не имеющие за плечами партийного детства и выбравшие своё мировоззрение, опираясь на зрелые знания, то следует немедленно встать на защиту нынешних подростков.

Решительные и быстрые действия нужно предпринимать по двум направлениям – правовому и воспитательному. Ныне действующая законодательная регуляция в сфере политических прав несовершеннолетних противоречива. Закон позволяет стать членом партии с 18 лет, пассивное же избирательное право – право быть избранным в парламент – у гражданина появляется лишь по достижении 21 года.

Согласно новому порядку молодёжь может принимать участие в местных выборах уже с 16-летнего возраста. Членом же молодёжного крыла политического объединения, являющегося самостоятельным лишь формально, в зависимости от партии подросток может стать с 14-15 лет.

В самом начале уставов молодёжных организаций Партии реформ, Центристской партии и КНПЭ (EKRE) есть пункт, который однозначно обязывает всех членов этих политических объединений следовать их уставу и программе. В этом смысле молодые соцдемы и приверженцы политики IRL более свободны. По крайней мере, на бумаге.