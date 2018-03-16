Впереди - перевод часов на летнее время: как на это реагирует наше тело?

Комментирует президент Эстонского общества медицины сна, сомнолог Хейсл Вахер:

Циркадный ритм, то есть ритм чередования дня и ночи, - сформировавшийся в ходе эволюции процесс, необходимый для отдыха и восстановления.

Исследования показывают, что использование времени, отличающегося от вашего часового пояса, или ранние походы в школу и вытекающий из этого недостаток сна снижает способность к учебе в подростковом возрасте. Также перевод часов приводит к нарушениям концентрации и вредит трудоспособности.

Мы не выиграем от этого и не сможем сэкономить энергию, а лишь понизим собственную трудоспособность. Более того, и ДТП, и несчастные случаи на производстве учащаются после каждого перевода часов, особенно при переходе на летнее время.

На сегодняшний день эти обстоятельства нашли настолько широкое научное подтверждение, что пора внести соответствующие коррективы и в то, как функционирует общество.