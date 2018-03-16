Впереди - перевод часов на летнее время: как на это реагирует наше тело?

В последнее воскресенье марта стрелки часов нужно будет перевести на час вперед для перехода на летнее время. Но наши внутренние часы работают согласно своему ритму, известному также как циркадный ритм. Это явление было научно подтверждено в 2017 году, доказавшие его ученые получили Нобелевскую премию по медицине. Итак, в свете новых научных фактов, разберемся, как реагирует наше тело на переход на сезонное время.
Согласно определению, циркадный ритм - это комплекс физиологических и поведенческих процессов, которые распределяются примерно на 24-часовом отрезке времени. Если говорить простым языком - "биологические часы", пишет Postimees.
Внутренние часы зависят главным образом от факторов окружающей среды, одним из которых является смена светлого и темного времени суток. Практически каждая ткань и орган нашего тела подчиняются собственным внутренним часам - эти ритмы контролируют наш сон и другие ежедневные биологические процессы, в том числе поддерживают температуру тела, кровяное давление и баланс гормонов. Мозг синхронизирует все эти крошечные "хронометры".
Если здоровье хорошее, вы ложитесь спать и питаетесь в правильное время, то тело работает как часы. Температура тела незначительно повышается перед зарей, это помогает чувствовать себя бодрыми при пробуждении. Вечером же перед сном температура вновь понижается.
Такова нормальная деятельность организма, но, если наши биологические часы сбились - например, из-за нерегулярного сна - и естественный циркадный ритм перепутан, организм реагирует соответствующим образом.
Комментирует президент Эстонского общества медицины сна, сомнолог Хейсл Вахер:
Циркадный ритм, то есть ритм чередования дня и ночи, - сформировавшийся в ходе эволюции процесс, необходимый для отдыха и восстановления.
Исследования показывают, что использование времени, отличающегося от вашего часового пояса, или ранние походы в школу и вытекающий из этого недостаток сна снижает способность к учебе в подростковом возрасте. Также перевод часов приводит к нарушениям концентрации и вредит трудоспособности.
Мы не выиграем от этого и не сможем сэкономить энергию, а лишь понизим собственную трудоспособность. Более того, и ДТП, и несчастные случаи на производстве учащаются после каждого перевода часов, особенно при переходе на летнее время.
На сегодняшний день эти обстоятельства нашли настолько широкое научное подтверждение, что пора внести соответствующие коррективы и в то, как функционирует общество.