Подъемник на курорте в Грузии устроил "мясорубку": людей на большой скорости выбрасывало в снег

"Катастрофа на курорте в Гудаури! Халатность и ошибка канатчиков привели к срыву хода подъемника в обратном направлении на линии Садзели. Многочисленные травмы у людей, попавших под "мясорубку" из сталкивающихся кресел, переломы и ушибы у тех, кто успел или догадался спрыгнуть. Удалось остановить канатку только через 1,5-2 минуты. Спасатели прибыли на место в течение 7-8 минут. Растягивали и оказывали первую помощь пострадавшим все, кто стоял в очереди. Слабонервным - просьба не смотреть", - написал пользователь Knyshov Peter на своей странице в Facebook.