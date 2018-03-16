Подъемник на курорте в Грузии устроил "мясорубку": людей на большой скорости выбрасывало в снег

Канатная дорога на популярном горнолыжном курорте в Грузии, Гудаури, вышла из строя, в результате пострадали более десяти человек, пишет NewsOne.
"Катастрофа на курорте в Гудаури! Халатность и ошибка канатчиков привели к срыву хода подъемника в обратном направлении на линии Садзели. Многочисленные травмы у людей, попавших под "мясорубку" из сталкивающихся кресел, переломы и ушибы у тех, кто успел или догадался спрыгнуть. Удалось остановить канатку только через 1,5-2 минуты. Спасатели прибыли на место в течение 7-8 минут. Растягивали и оказывали первую помощь пострадавшим все, кто стоял в очереди. Слабонервным - просьба не смотреть", - написал пользователь Knyshov Peter на своей странице в Facebook.
По информации телеканала Rustavi2, в результате инцидента пострадали более 10 человек. У некоторых пострадавших переломы ног.
По предварительным данным, трагедия произошла из-за отключения электроэнергии. Отмечается, что подъемник сначала застрял, а потом резко начал двигаться в обратном направлении из-за чего кресла врезались друг в друга.