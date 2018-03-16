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  • Подъемник на курорте в Грузии устроил "мясорубку": людей на большой скорости выбрасывало в снег

Подъемник на курорте в Грузии устроил "мясорубку": людей на большой скорости выбрасывало в снег Осторожно, видео 18+

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ФОТО: Скриншот.

Канатная дорога на популярном горнолыжном курорте в Грузии, Гудаури, вышла из строя, в результате пострадали более десяти человек, пишет NewsOne.

"Катастрофа на курорте в Гудаури! Халатность и ошибка канатчиков привели к срыву хода подъемника в обратном направлении на линии Садзели. Многочисленные травмы у людей, попавших под "мясорубку" из сталкивающихся кресел, переломы и ушибы у тех, кто успел или догадался спрыгнуть. Удалось остановить канатку только через 1,5-2 минуты. Спасатели прибыли на место в течение 7-8 минут. Растягивали и оказывали первую помощь пострадавшим все, кто стоял в очереди. Слабонервным - просьба не смотреть", - написал пользователь Knyshov Peter на своей странице в Facebook.

По информации телеканала Rustavi2, в результате инцидента пострадали более 10 человек. У некоторых пострадавших  переломы ног.

По предварительным данным, трагедия произошла из-за отключения электроэнергии. Отмечается, что подъемник сначала застрял, а потом резко начал двигаться в обратном направлении из-за чего кресла врезались друг в друга.

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