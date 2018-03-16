Видео полицейского спецназа: злостного киберпреступника задержали прямо в его постели

По словам Пыхьяского окружного прокурора Майри Хейнсалу, мужчина 1986 года рождения подозревается в распространении шпионского программного обеспечения и в отмывании полученного от этой деятельности криминального дохода.

"Собранные на сегодняшний день данные указывают на то, что для заражения компьютеров жертв подозреваемый в основном использовал рекламные кампании. Полученные данные он сам не собирал, но перепродавал данные о трафике с зараженных компьютеров другим преступникам. Это были в том числе данные о банковских счетах и пароли, но также и вся остальная деятельность в Сети. Он распространял шпионское программное обеспечение, которое было направлено против предлагающих платежные услуги коммерческих объединений и кредитных учреждений, все они находятся за пределами Эстонии", - сообщила Хейнсалу. По словам прокурора, мужчина затем через различные каналы проводил махинации с полученным преступным доходом, чтобы отмыть деньги.

Руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре характеризует подозреваемого как в высшей степени умелого конспиратора. "Он действовал очень продуманно, его деятельность в киберпространстве была в высшей степени скрыта. Для расшифровки всей схемы нам пришлось проделать долгую работу. Это задержание - одно из самых больших достижений этого года", - сказал Тамбре. По его словам, для задержания подозреваемого было проведено сотрудничество с коллегами из других стран, особенно с таллиннским офисом Секретной службы США.

По словам окружного прокурора Майри Хейнсалу, отчетливо видно, что преступная деятельность перекочевала в киберпространство, и именно эта область находится под пристальным вниманием правоохранительных органов. "Расследование киберпреступлений - процесс, требующий времени и особых знаний. В этом случае оно завершилось успешно, благодаря специализированной следственной группе и международному сотрудничеству", - добавила прокурор.

Полиция советует людям быть осторожными с различными рекламными ссылками. "Схема была построена так, что человек проходит по ссылке, а при этом, незаметно для него, компьютер за несколько секунд посещает несколько других сайтов прежде, чем попадет на тот, который требуется. За это время и происходило заражение операционной системы. Чтобы этого избежать, следует избегать таких ссылок, а в случае, если товар вас заинтересовал, самостоятельно зайти на его официальный сайт", - заметил Тамбре.