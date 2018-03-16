Суд признал футбольный клуб из Силламяэ банкротом

Вируский уездный суд признал НКО "Футбольный клуб Калев Силламяэ" банкротом.
Инициатором банкротного производства стал сам клуб. Долги "Калева" составляли чуть более четверти миллиона евро, практически годовой бюджет клуба, который мог бы бороться за попадание в еврокубки, Из 251 000 евро 99 000 - долги по заработной плате.
Как было установлено в ходе банкротного производства на данный момент "Калев" не может удовлетворить все претензии своих кредиторов: на расчетном счету клуба находилась сума в полтораста евро, а активы "Калева" не превышали суммы в 6760 евро.
В результате Вируский окружной суд признал, что должник - неплатежеспособен, возможностей удовлетворить требования кредиторов отсутстуют и признал клуб, который в 2013 и 2014 году завовевывал медали чемпината Эстонии, банкротом.