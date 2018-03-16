пятница, 16 марта 2018 г.
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  • В парламенте Британии предложили перенести ЧМ-2018 на 2019 год в другую страну

В парламенте Британии предложили перенести ЧМ-2018 на 2019 год в другую страну

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ФОТО: Stanislav Krasilnikov/Stanislav Krasilnikov/TASS

Член парламента Великобритании Стивен Киннок заявил, что Международная федерация футбола должна принять предложение о переносе чемпионата мира по футболу 2018 года в другую страну, сообщает газета «Известия».

В частности, он озвучил идею, согласно которой турнир можно провести в 2019 году.

«Президент России Владимир Путин потратил несколько миллиардов рублей на организацию турнира, чтобы показать всему миру свой режим. Думаю, мы должны всерьез рассмотреть вопрос о скоординированном обращении к ФИФА и разговоре о переносе чемпионата мира на 2019 год в другую страну или страны», — цитирует Киннока Mirror.

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