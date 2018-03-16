В парламенте Британии предложили перенести ЧМ-2018 на 2019 год в другую страну

В частности, он озвучил идею, согласно которой турнир можно провести в 2019 году.

«Президент России Владимир Путин потратил несколько миллиардов рублей на организацию турнира, чтобы показать всему миру свой режим. Думаю, мы должны всерьез рассмотреть вопрос о скоординированном обращении к ФИФА и разговоре о переносе чемпионата мира на 2019 год в другую страну или страны», — цитирует Киннока Mirror.