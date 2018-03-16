EAS потеряет десятки сотрудников

С сентября текущего года Фонд развития предпринимательства (EAS) передаст функции по распределению пособий на региональное развитие Государственному центру опорных услуг, в результате чего бюджет организации на этот год сократится на 134 млн евро, а штат - на 45 человек.
Центр опорных услуг при распределении пособий в дальнейшем сосредоточится на экспорте продукции эстонских предприятий, росте доходности от туризма и привлечении в страну зарубежных инвестиций, сообщает Rus.err со ссылкой на "Актуальную камеру".
В результате реформы нынешний бюджет EAS сократится на 134 миллиона евро, а штат - примерно на 45 рабочих мест.
Впрочем, работы в действительности никто не лишится, поскольку всех сотрудников переведут на работу в Центр опорных услуг.
Благодаря региональным пособиям в Эстонии строятся туристические и промышленные объекты, велосипедные и пешеходные дорожки, ремонтируются школы и детские сады, сокращение функций EAS является частью государственной реформы.