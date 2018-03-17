суббота, 17 марта 2018 г.
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  • Фото: три эстонских мызы ждут новых хозяев и новых страниц своей истории

Фото: три эстонских мызы ждут новых хозяев и новых страниц своей истории

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ФОТО: KV.EE

Жить на мызе нелегко. Самое сложное - начать: купить дом в ужасном состоянии и привести его в порядок. Три мызы, о которых рассказывает портал Kodu, ждут предприимчивых и заботливых хозяев. 

Живописный заповедник Эндла, мыза Норра

ФОТО: KV.EE

Построенная в XVIII веке в стиле раннего классицизма мыза местами восстановлена своим теперешним хозяином. Стены реновированы, положена новая крыша. Задача нового владельца - довести дело до конца, закончиа ремонт и создав в доме тепло и уют. 

Мызный комплекс и парк Кярде

ФОТО: KV.EE

Впервые о мызе упоминалось еще в 1532 году, а сейчас она ждет покупателя, который ее оживит и обновит. Рядом с господским домом требуют ремонта массивный амбар и прочие надворные постройки.

Бывший пансионат благородных девиц Винни

ФОТО: KV.EE

Мыза Винни, несомненно, нуждается в полной реставрации. Главное здание поместья находится в закрытом дворе, а это очень редкий случай для Эстонии. Здесь может быть санаторий, пансионат или вовсе даже частный дом. В доме широкие дверные проемы, высокие потолки и широкие коридоры. Все вспомогательные и технические помещения могут быть размещены в цокольном этаже. 

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