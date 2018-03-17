Фото: три эстонских мызы ждут новых хозяев и новых страниц своей истории

ФОТО: KV.EE

Построенная в XVIII веке в стиле раннего классицизма мыза местами восстановлена своим теперешним хозяином. Стены реновированы, положена новая крыша. Задача нового владельца - довести дело до конца, закончиа ремонт и создав в доме тепло и уют.

ФОТО: KV.EE

Впервые о мызе упоминалось еще в 1532 году, а сейчас она ждет покупателя, который ее оживит и обновит. Рядом с господским домом требуют ремонта массивный амбар и прочие надворные постройки.

ФОТО: KV.EE