Полиция ищет очевидцев: в Ласнамяэ женщина попала под машину на пешеходном переходе
17 марта 2018 г., 9:16
В пятницу, 16 марта, около 16.16 в Таллинне произошла авария, в которой пострадал пешеход, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Инцидент имел место в Ласнамяэ на перекрестке улиц Лаагна-теэ и Кярбери, где легковой автомобиль Renault Clio, которым управлял 77-летний мужчина, сбил на регулируемом светофором пешеходном переходе 43-летнюю женщину, которую скорая помощь доставила в Северо-Эстонскую региональную больницу.
Обстоятельства произошедшего выясняются. Полиция просит всех возможных очевидцев инцидента позвонить по телефону 612 3000 или отправить электронное письмо по адресу pohja.lmt@politsei.ee.