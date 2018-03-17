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  • Полиция ищет очевидцев: в Ласнамяэ женщина попала под машину на пешеходном переходе

Полиция ищет очевидцев: в Ласнамяэ женщина попала под машину на пешеходном переходе

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ФОТО: Lauri Kulpsoo

В пятницу, 16 марта, около 16.16 в Таллинне произошла авария, в которой пострадал пешеход, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Инцидент имел место в Ласнамяэ на перекрестке улиц Лаагна-теэ и Кярбери, где легковой автомобиль Renault Clio, которым управлял 77-летний мужчина, сбил на регулируемом светофором пешеходном переходе 43-летнюю женщину, которую скорая помощь доставила в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Полиция просит всех возможных очевидцев инцидента позвонить по телефону 612 3000 или отправить электронное письмо по адресу pohja.lmt@politsei.ee.

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