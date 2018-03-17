Фото: в молодежном доме произошло задымление, всех людей эвакуировали
17 марта 2018 г., 9:26
В пятницу вечером около 21.15 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в Тартуском христианском молодежном доме. Поскольку речь шла о здании, где находятся дети, спасатели отреагировали большими силами.
На месте выяснилось, что кто-то развел костер рядом с окном подвала, поэтому здание наполнилось дымом, пишет Tartu Postimees.
Находившихся в здании девятерых детей эвакуировали. на время спасательных работ их разместили в машинах полиции и скорой помощи.
В инциденте никто не пострадал.