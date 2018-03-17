суббота, 17 марта 2018 г.
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  • Фото: в молодежном доме произошло задымление, всех людей эвакуировали

Фото: в молодежном доме произошло задымление, всех людей эвакуировали

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В пятницу вечером около 21.15 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в Тартуском христианском молодежном доме. Поскольку речь шла о здании, где находятся дети, спасатели отреагировали большими силами.

На месте выяснилось, что кто-то развел костер рядом с окном подвала, поэтому здание наполнилось дымом, пишет Tartu Postimees.

Находившихся в здании девятерых детей эвакуировали. на время спасательных работ их разместили в машинах полиции и скорой помощи.

В инциденте никто не пострадал.

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