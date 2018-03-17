Макрон и Меркель рассчитывают на составление плана реформ ЕС к июню

«К июню мы утвердим четкий и амбициозный план по вопросам еврозоны, в сферах обороны, расследования, образования и других крупных сферах, которые мы смогли выявить», - сказал Макрон.

Меркель поддержала срок. «Мы должны достичь результатов к июню», - сказала она.

Макрон призывает страны ЕС к реформам, чтобы вдохнуть в блок новую жизнь. В числе предложений — создание должности министра финансов и бюджета еврозоны, но некоторые европейские лидеры скептически относятся к его инициативе.

Макрон рассчитывает на поддержку со стороны Меркель, возглавляющей крупнейшую европейскую экономику, но ей пришлось отложить план почти на шесть месяцев, поскольку у германских партий были проблемы с формированием коалиции.

В среду Меркель дала должностную присягу, а в пятницу она совершила первый в этом должностном сроке зарубежный визит во Францию.

После встречи канцлер подчеркнула, что отношения между Францией и Германией по-прежнему очень важны с точки зрения будущего Европы.

«Мы не всегда придерживаемся одинаковых мнений, но Франция и Германия в прошлом многого добились вместе. Теперь мы хотим найти общие дальнейшие пути», - добавила Меркель.

«Более, чем когда-либо, нужно, чтобы Европа была единой в геополитической обстановке, где мультилатерализм находится под давлением».

По словам Макрона, для ЕС крайне важно найти общий путь вперед в то время, когда блоку приходится иметь дело с такими проблемами, как Брекзит, миграция и рост популизма.

Президент Франции поздравил канцлера Германии с формированием нового правительства.

Макрон также вновь выразил поддержку Великобритании после попытки убийства российского двойного агента.