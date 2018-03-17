Макрон и Меркель рассчитывают на составление плана реформ ЕС к июню

Страны ЕС к июню должны составить «четкий и амбициозный» план реформ ЕС, сказал президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.
«К июню мы утвердим четкий и амбициозный план по вопросам еврозоны, в сферах обороны, расследования, образования и других крупных сферах, которые мы смогли выявить», - сказал Макрон.
Меркель поддержала срок. «Мы должны достичь результатов к июню», - сказала она.
Макрон призывает страны ЕС к реформам, чтобы вдохнуть в блок новую жизнь. В числе предложений — создание должности министра финансов и бюджета еврозоны, но некоторые европейские лидеры скептически относятся к его инициативе.
Макрон рассчитывает на поддержку со стороны Меркель, возглавляющей крупнейшую европейскую экономику, но ей пришлось отложить план почти на шесть месяцев, поскольку у германских партий были проблемы с формированием коалиции.
В среду Меркель дала должностную присягу, а в пятницу она совершила первый в этом должностном сроке зарубежный визит во Францию.
После встречи канцлер подчеркнула, что отношения между Францией и Германией по-прежнему очень важны с точки зрения будущего Европы.
«Мы не всегда придерживаемся одинаковых мнений, но Франция и Германия в прошлом многого добились вместе. Теперь мы хотим найти общие дальнейшие пути», - добавила Меркель.
«Более, чем когда-либо, нужно, чтобы Европа была единой в геополитической обстановке, где мультилатерализм находится под давлением».
По словам Макрона, для ЕС крайне важно найти общий путь вперед в то время, когда блоку приходится иметь дело с такими проблемами, как Брекзит, миграция и рост популизма.
Президент Франции поздравил канцлера Германии с формированием нового правительства.
Макрон также вновь выразил поддержку Великобритании после попытки убийства российского двойного агента.
«Мы осуждаем это российское вмешательство, поскольку все наводит нас на мысль, что Россия действительно» стоит за этой атакой с помощью нервно-паралитического газа, сказал Макрон.