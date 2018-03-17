Покушение на Скрипаля угрожает британскому бизнесу "Газпрома"

Причем этот крупный рынок быстро растет. В 2014 году "Газпром", согласно данным агентства ТАСС, поставил в Великобританию 10,09 млрд куб. м, в 2015-м 11,12 млрд куб. м, затем, как уже отмечалось, 17,8 млрд и 16,3 млрд. Таким образом, даже если сравнивать с 2014 годом более слабый 2017-й, то поставки российского газа на британский рынок всего за три года увеличились более чем на 50 процентов.

Чем привлекателен британский рынок газа

Большая привлекательность Великобритании состоит в том, что в этой стране весьма развит газовый рынок и, соответственно, традиционно высок спрос на голубое топливо, в то же время собственная добыча из-за истощения месторождений в Северном море сокращается все более быстрыми темпами. Собственно, "падение добычи газа в Европе и рост спроса на его импорт" являются для "Газпрома", судя по сайту компании, главным обоснованием необходимости"Северного потока-2".

В какой-то момент даже была идея протянуть одну из ниток этого газопровода непосредственно до Великобритании, однако Британские острова и так уже связаны с континентальной Европой (конкретно: с Бельгией и Нидерландами) весьма мощными подводными газопроводами Interconnector и BBL, которыми "Газпром" давно уже активно пользуется.

Привлекательность британского газового рынка растет еще и потому, что Великобритания взяла курс на отказ от использования угля в электроэнергетике. В 2016 году закрылись три угольные электростанции, до 2022 года собираются остановить еще семь, после чего останется одна-единственная, эксплуатацию которой планируется завершить в 2025 году. Конечно, закрываемые угольные электростанции частично сможет заменить возобновляемая энергетика (Британские острова на нехватку ветра не жалуются), однако планы правительства открывают немалые перспективы и перед газовыми электростанциями. А также их поставщиками.

Возможные способы сокращения импорта из России

О том, что в "Газпроме" до самого последнего времени связывали с британским рынком большие планы, говорит хотя бы заявление заместителя председателя компании Александра Медведева на форуме "Российская энергетическая неделя" в Москве в октябре 2017 года. "Великобритании в ближайшем будущем, - цитирует его сайт деловой газеты "Взгляд" - потребуется дополнительный импорт газа, причем в существенных объемах. И неслучайно мы уже ведем консультации, в том числе и с британскими компаниями, о том, как этот спрос удовлетворить".

После резкого обострения британо-российских отношений из-за дела Скрипаля "Газпрому" уже вряд ли стоит рассчитывать на дальнейшую экспансию в Великобритании. Хотя совершенно непонятно, как именно Тереза Мэй собирается осуществлять свою угрозу и заменять Россию другими странами-поставщиками газа. Можно исходить из того, что у ее правительства, которое за два с половиной года так и не смогло разработать четкого плана выхода из Евросоюза, пока нет никаких конкретных идей, как добиться от частных компаний снижения импорта российского природного газа.

Если угроза Мэй не останется пустым звуком, то поиск решений, скорее всего, пойдет в нескольких направлениях. В их числе - увеличение закупок газа на норвежских месторождениях, которые связаны с Англией и особенно с Шотландией целой системой трубопроводов, а также расширение ставшего уже традиционным импорта сжиженного природного газа (СПГ): терминалы для его регазификации имеются. Одновременно можно, следуя примеру Германии, пойти по пути форсированной поддержки возобновляемой энергетики, которая будет теснить газ в британской электроэнергетическом секторе.