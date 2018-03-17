Покушение на Скрипаля угрожает британскому бизнесу "Газпрома"

Великобритания для России - четвертый по размеру экспортный рынок газа. До заявления Терезы Мэй он считался в Москве одним из самых перспективных и важных для "Северного потока-2", пишет DW.com.
О том, что реакцией Великобритании на применение нервно-паралитического вещества в Солсбери, в котором Лондон обвиняет Россию, стали высылка из страны 23 российских дипломатов и бойкот чемпионата мира по футболу в РФ на уровне официальных лиц, наслышаны все.
Куда меньше внимания обратили на то, что британский премьер Тереза Мэй, говоря 14 марта в парламенте об ответных мерах на отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери, заявила также о намерении Великобритании заменить Россию другими странами-поставщиками природного газа. DW проанализировала, что это могло бы означать для российского газового экспорта.
Важнейший рынок сбыта после Германии, Турции и Италии
В 2017 году контролируемая российским государством компания "Газпром" экспортировала в дальнее зарубежье рекордные объемы газа: 193,9 млрд кубометров. При этом поставки в Германию составили 53,4 млрд куб. м, в Турцию 29 млрд куб. м, во Францию 12,3 млрд куб. м, в Австрию 8,5 млрд куб. м. Этими данными 3 января 2018 года поделился с журналистами председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.
Судя по сообщению агентства "Интерфакс", он не стал упоминать Великобританию (а также Италию), сфокусировав внимание СМИ на тех странах, где наблюдался значительный рост продаж. А на британском рынке они в прошлом году снизились, составив, согласно сайту компании "Газпром экспорт", 16,3 млрд куб. м. Несмотря на это, Великобритания в 2017 году прочно занимала четвертое место среди важнейших зарубежных рынков сбыта российского газа после Германии, Турции и Италии (она импортировала 23,8 млрд куб. м.).
Прошлогоднее снижение продаж на британском рынке отчасти может быть связано с тем, что он просто успокоился после подлинного бума российского газа, наблюдавшегося в Великобритании в 2016 году, причем особенно в холодном первом квартале.
"Наибольший рост спроса на российский газ с 1 января по 15 марта 2016 года продемонстрировала Великобритания - 245,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В абсолютном выражении поставки увеличились на 3,2 млрд кубометров - это более трети от общего объема прироста поставок "Газпрома" в дальнее зарубежье", - с нескрываемой гордостью сообщал два года назад Алексей Миллер, которого цитировало, в частности, агентство ТАСС.
За три года поставки в Великобританию выросли на 50 процентов
По итогам всего 2016 года "Газпром" экспортировал в Великобританию 17,8 млрд куб. м, сообщается на сайте российской компании. Если учесть, что всего российский газовый гигант поставил в тот год в дальнее зарубежье 179,3 млрд куб. м газа, то получается, что на британский рынок пришлось примерно 10 процентов экспорта, что весьма много, ведь газ из России покупают в Европе два с лишним десятка стран.
Иначе говоря, Великобритания, даже если взять более слабый результат прошлого года, является для "Газпрома" существенно более крупным клиентом, чем все страны Балканского полуострова вместе взятые, включая Болгарию, Грецию, Сербию, Румынию, Словению, Боснию и Герцеговину, Македонию.
Причем этот крупный рынок быстро растет. В 2014 году "Газпром", согласно данным агентства ТАСС, поставил в Великобританию 10,09 млрд куб. м, в 2015-м 11,12 млрд куб. м, затем, как уже отмечалось, 17,8 млрд и 16,3 млрд. Таким образом, даже если сравнивать с 2014 годом более слабый 2017-й, то поставки российского газа на британский рынок всего за три года увеличились более чем на 50 процентов.
Чем привлекателен британский рынок газа
Большая привлекательность Великобритании состоит в том, что в этой стране весьма развит газовый рынок и, соответственно, традиционно высок спрос на голубое топливо, в то же время собственная добыча из-за истощения месторождений в Северном море сокращается все более быстрыми темпами. Собственно, "падение добычи газа в Европе и рост спроса на его импорт" являются для "Газпрома", судя по сайту компании, главным обоснованием необходимости"Северного потока-2".
В какой-то момент даже была идея протянуть одну из ниток этого газопровода непосредственно до Великобритании, однако Британские острова и так уже связаны с континентальной Европой (конкретно: с Бельгией и Нидерландами) весьма мощными подводными газопроводами Interconnector и BBL, которыми "Газпром" давно уже активно пользуется.
Привлекательность британского газового рынка растет еще и потому, что Великобритания взяла курс на отказ от использования угля в электроэнергетике. В 2016 году закрылись три угольные электростанции, до 2022 года собираются остановить еще семь, после чего останется одна-единственная, эксплуатацию которой планируется завершить в 2025 году. Конечно, закрываемые угольные электростанции частично сможет заменить возобновляемая энергетика (Британские острова на нехватку ветра не жалуются), однако планы правительства открывают немалые перспективы и перед газовыми электростанциями. А также их поставщиками.
Возможные способы сокращения импорта из России
О том, что в "Газпроме" до самого последнего времени связывали с британским рынком большие планы, говорит хотя бы заявление заместителя председателя компании Александра Медведева на форуме "Российская энергетическая неделя" в Москве в октябре 2017 года. "Великобритании в ближайшем будущем, - цитирует его сайт деловой газеты "Взгляд" - потребуется дополнительный импорт газа, причем в существенных объемах. И неслучайно мы уже ведем консультации, в том числе и с британскими компаниями, о том, как этот спрос удовлетворить".
После резкого обострения британо-российских отношений из-за дела Скрипаля "Газпрому" уже вряд ли стоит рассчитывать на дальнейшую экспансию в Великобритании. Хотя совершенно непонятно, как именно Тереза Мэй собирается осуществлять свою угрозу и заменять Россию другими странами-поставщиками газа. Можно исходить из того, что у ее правительства, которое за два с половиной года так и не смогло разработать четкого плана выхода из Евросоюза, пока нет никаких конкретных идей, как добиться от частных компаний снижения импорта российского природного газа.
Если угроза Мэй не останется пустым звуком, то поиск решений, скорее всего, пойдет в нескольких направлениях. В их числе - увеличение закупок газа на норвежских месторождениях, которые связаны с Англией и особенно с Шотландией целой системой трубопроводов, а также расширение ставшего уже традиционным импорта сжиженного природного газа (СПГ): терминалы для его регазификации имеются. Одновременно можно, следуя примеру Германии, пойти по пути форсированной поддержки возобновляемой энергетики, которая будет теснить газ в британской электроэнергетическом секторе.
При этом нельзя исключить, что в складывающейся обстановке многие британские потребители из патриотических соображений захотят отказаться от российского газа, даже если это обернется для них дополнительными расходами на энергию.