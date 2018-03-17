Замглавы ФБР уволен за два дня до выхода на пенсию

Минюст США уволил Эндрю Маккейба из ФБР за два дня до его 50-летия и выхода на пенсию. Маккейб назвал это частью "войны" администрации Трампа против ФБР, сообщает DW.com.
Генеральный прокурор и министр юстиции США Джефф Сешнс распорядился в пятницу, 16 марта, незамедлительно уволить заместителя директора ФБР Эндрю Маккейба. Это произошло за два дня до его 50-летия и выхода на пенсию.
Об отставке замдиректора ФБР стало известно еще в конце января, но предполагалось, что ему продолжат платить жалование, пока он не уйдет на пенсию. Теперь его пенсионные выплаты оказались под вопросом. Эндрю Маккейб назвал свое увольнение частью "войны" администрации Трампа против ФБР. "На меня указали и так обошлись со мной из-за моей роли, моих действий и событий, свидетелем которых я был после увольнения Джеймса Коми (экс-глава ФБР. - Ред.)", - заявил Маккейб, проработавший в ФБР более 20 лет.
Республиканцы и президент США Дональд Трамп неоднократно критиковали Эндрю Маккейба за то, как он во время избирательной кампании 2016 года расследовал инцидент с утечкой информации, произошедшей из-за использования Хиллари Клинтон личной почты вместо служебной в бытность ее госсекретарем США. ФБР в итоге отказалась предъявлять обвинения Клинтон. Трамп высказывал также недовольство ролью замглавы ФБР в расследовании возможного вмешательства России в американские выборы.