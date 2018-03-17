Замглавы ФБР уволен за два дня до выхода на пенсию

Генеральный прокурор и министр юстиции США Джефф Сешнс распорядился в пятницу, 16 марта, незамедлительно уволить заместителя директора ФБР Эндрю Маккейба. Это произошло за два дня до его 50-летия и выхода на пенсию.

Об отставке замдиректора ФБР стало известно еще в конце января, но предполагалось, что ему продолжат платить жалование, пока он не уйдет на пенсию. Теперь его пенсионные выплаты оказались под вопросом. Эндрю Маккейб назвал свое увольнение частью "войны" администрации Трампа против ФБР. "На меня указали и так обошлись со мной из-за моей роли, моих действий и событий, свидетелем которых я был после увольнения Джеймса Коми (экс-глава ФБР. - Ред.)", - заявил Маккейб, проработавший в ФБР более 20 лет.