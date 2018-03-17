Большое сравнение: какую автомобильную мойку стоит предпочесть?

Если вы не хотите тратить на мытье автомобиля много денег, можно отправиться в привычную автоматическую мойку с щетками. Дешевле всего вы сможете отмыть свою машину на автозаправке Olerex за 10.99 евро, пишет Tarbija24.

Если вы не боитесь запачкаться, можно попробовать мойки самообслуживания, где вы просто забрасываете монетку в специальный автомат и самостоятельно моете автомобиль с помощью мойки высокого давления. Чаще всего 50 секунд мойки обойдутся вам в 50 центов.

По словам менеджера по проекта Linnapesulad Яана Вилла, имеет смысл раз в месяц пользоваться услугами ручной мойки, а в остальное время заезжать на мойку самообслуживания, чтобы смыть накопившуюся грязь.

Вилл отметил, что уличные мойки самообслуживания работают и при минус 10 градусах, но водителем стоит быть внимательными, так как в такую погоду замерзшая вода может доставить немало хлопот.

Мойка приедет к вам

Если у вас совершенно нет времени разъезжать по автомойкам, для вас имеется довольно необычное для Эстонии решение. Представитель мобильной автомойки UpSteam приедет к клиенту в течение 15 минут в назначенное место в назначенное время. Так, клиент может вызвать мобильную автомойку к месту своему работы. Причем клиенту даже не придется выходить к автомобилю. Разумеется, за удобство придется платить, поэтому стоимость такой мойки составит как минимум 25 евро.

Первая в Эстонии мобильная мойка экономит время клиентов. ФОТО: Madis Sinivee/

Исполнительный директор UpSteam Мартин Кристерсон отметил, что их услуга пользуется все большим спросом, хотя в первое время люди довольно настороженно относились к подобному виду автомойки.

По словам Кристерсона, итоговый результат не уступает ручной мойке.

Мойка паром. ФОТО: Madis Sinivee/

Несмотря на то, что популярность моек самообслуживания постоянно растет, представители ручных автомоек не сильно переживают. Представитель фирмы Carfox Марко Краас отметил, что появление моек самообслуживание не сильно отразилось на количестве клиентов, так как в ручной мойке автомобиль в любом случае отмоют лучше.

Эксперты отмечают, что не стоит делать выбор только на основании цены, так как в случае низкой стоимости услуги предприятие может экономить не только на рабочей силе, но и используемых материалах, поэтому результат зачастую оставляет желать лучшего.

Имеет ли смысл мыть машину в слякотную погоду?

На вопрос о том, насколько разумно мыть машину, когда за окном пасмурно, а на дорогах большое количество грязи, эксперты единодушно говорят, что машину необходимо мыть регулярно.

Например, по мнению менеджера по маркетингу сети автомоек Jazz, автомобиль можно мыть после каждой заправки автомобиля.

«В это время года важнее не поддерживать автомобиль в чистоте, а защищать его кузов от соли и химикатов», - сообщила представитель Circle K Eesti Лийна Койт.