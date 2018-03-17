суббота, 17 марта 2018 г.
"Мы в Европейском союзе, а люди получают зарплату, как в Советском" Готовый бастовать шахтер
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Впрок
  • Количество пассажиров поездов на линии Таллинн - Нарва выросло в два раза

Количество пассажиров поездов на линии Таллинн - Нарва выросло в два раза

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Поезд Elron. Иллюстративное фото.

ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

Количество пассажиров поездов компании Elron на линии Таллинн - Нарва за год выросло в два раза, при этом в январе и феврале этого года было выполнено более 1,2 млн поездок, и в общем плане численность пассажиров выросла на девять процентов.

«Я очень рад тому, что наши усилия принесли успех и что в течение двух первых месяцев этого года было выполнено почти на 100 000 поездок, чем в прошлом году, - сказал менеджер компании по продажам и развитию Ронни Конго в переданном BNS пресс-релизе. - Каждая поездка на поезде вместо поездки на машине это маленький выигрыш: пассажир выигрывает время, а общество получает более чистую окружающую среду».

Количество пассажиров постоянно растет — заметный прирост их численности отмечается на нарвском направлении: наряду с ростом числа пассажиров на линии Таллинн - Нарва, в два раза увеличился пассажиропоток на линии Таллинн - Йыхви.

Доход предприятия от продажи билетов в феврале этого года составил 1,145 млн евро, что на 18 процентов больше, чем за тот же период прошлого года. Показатели продажи билетов через интернет превысили объемы продаж за наличность.

В прошлом году поездами Elron было выполнено 7,3 млн поездок, что на 8 процентов больше, чем в 2016 году.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ